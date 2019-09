Roberto Casalino Il Fabbricante di ricordi recensione di Fabio Fiume dell’album in uscita il 13 settembre.

Il suo nome ormai lo conoscono pure le generazioni più giovani, grazie alle tante canzoni di molti dei loro idoli firmate proprio da lui.

Quel che non si conosce abbastanza di Roberto Casalino è però la sua voce e l’album Il Fabbricante Di Ricordi arriva proprio ad ovviare a questa cosa, grazie ad una tracklist che è un insieme di successi che hanno fatto il giro di classifiche e radio, che ora tornano dal loro padre naturale, che le riaccoglie, le sottopone ad una doccia rigenerante e poi le riveste con i migliori abiti possibili.

Prendendo a pretesto i 10 anni passati da quando Non Ti Scordar Mai Di Me, grazie alle vibranti corde di Giusy Ferreri arrivava al successo, Roberto Casalino ha deciso di raccogliere un po’ di queste sue storie in musica, di questi figliol prodighi sparsi per il mondo della canzone e di proporle a modo suo, non come le aveva concepiti ( le versioni degli interpreti sono quelle più vicine ai demo registrati ndr ) ma come sarebbero state secondo i suoi gusti, il suo bagaglio musicale fatto per lo più mischiando il cantautorato italiano dei 70/80, col rock, grunge e powerpop degli anni 90.

Il risultato è che Il Fabbricante Di Ricordi sembra, tranne che in pochissime occasioni, un disco di canzoni completamente nuove; a dimostrarlo ad esempio una rivisitazione al rallenty di Cercavo Amore assieme ad Emma che ne fu circa un lustro fa l’interprete pioniera, o come Ti Porto A Cena Con Me, proposta con Giusy Ferreri e l’arrangiamento di Dardust, che si spoglia di tutto, rimane vestita solo di piano e delicatissimo accompagnamento di archi che la rendono la penombra ideale in cui finire a nascondersi per leccarsi le ferite e che non a caso chiude il disco.

Diamante Lei Luce Lui, che fu per Annalisa folgorante debutto, raccoglie un piglio rock insospettabile per come la si è sempre ascoltata, così come a sorpresa sono anche le note alte raggiunte in Per Sempre, ( probabilmente ad oggi il brano migliore della discografia di Nina Zilli ) che Casalino non raggira, non chiude nello stanzino per nasconderle agli occhi della suocera, ma le spolvera ad arte, le rende brillanti e se ne fa un vanto, zittendo i probabili di lei ( la suocera ) commenti al vetriolo.

L’Essenziale con cui Mengoni diede l’ossigeno definitivo alla sua carriera e Ad Un Isolato Da Te che si beò della voce penetrante di Francesco Renga sono più vicine alle versioni note: la prima perché è la canzone stessa ad avere pochi spazi d’aria in cui muoversi, la seconda perché è già la tipologia di voce che rende sufficiente la differenza, tra la pienezza tecnica di Renga e un’istintività più spiccata di Roberto.

Novembre, svuotata d’elettronica e affidata maggiormente alla parte ritmica, si avvicina alla stagione di cui racconta, stagione di appassimento per le foglie e per l’amore qui cantato.

A completare le 13 tracce de’ Il Fabbricante Di Ricordi ci sono Distratto che fu rivelazione per Francesca Michielin e qui proposta in maniera molto asciutta, con un inciso che fa per interpretazione tanto Manuel Agnelli, Magnifico con annesso intervento rap di Fedez, che ben si combina anche con la voce di Casalino, i due interventi di Alessandra Amoroso per la recente Trova Un Modo, vicina alla versione nota e Sul Ciglio Senza Far Rumore in cui è particolarmente buona la parte finale in cui i due si reggono il gioco a vicenda, seguendo la loro linea e sovrapponendosi.

Spicca poi Mi Parli Piano in cui ritorna Emma, ma qui si gioca facile perché, pur leggermente abbassata per calzare bene anche al suo autore, è resa con potenza di una power ballad internazionale, di quelle che un Bryan Adams negli anni 90, ne avrebbe raccolti di n°1 in giro per il mondo.

Il Fabbricante Di Ricordi è un disco che mantiene la promessa del titolo perché queste canzoni sono tutte già impresse nelle nostre menti.

In base ai gusti personali qualcuna può piacere di più, qualche altra meno, ma è innegabile che tutte abbiano una forza di racconto potente e che, come tale, è più facile che abbiano scavato un posticino al caldo nella nostra memoria che siano passate salutando senza lasciare nulla.

Ben fatto Casalino, e se da un po’ lo si poteva dire come autore, oggi lo si può dire anche come interprete!

BRANI MIGLIORI: Ti Porto A Cena Con Me / Mi Parli Piano

VOTO: 8/10

