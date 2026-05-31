Testo e significato di Nessuno escluso, il nuovo singolo di Roberto Casalino, fuori da venerdì 29 maggio 2026 per Casakiller.
Il brano segna il ritorno del cantautore dopo l’album Dieci piccole ragioni di tre anni fa, ed è scritto insieme a tre delle penne più richieste del pop italiano contemporaneo: Federica Abbate, Cheope e Zef. La produzione è firmata da NiccoV.
Il nuovo singolo è il primo passo di un progetto musicale in costante divenire. Una scelta di lavoro che mette al centro il singolo come unità di racconto, prima ancora del disco.
Roberto Casalino – Nessuno escluso: il significato del brano
Nessuno escluso mette al centro un tema che il pop italiano tocca raramente in modo diretto: la fragilità come condizione condivisa. Il brano ruota attorno a un claim secco – “Nessuno si merita il buio, siamo fragili, nessuno escluso” – che fissa in poche parole la tesi di tutto il pezzo.
Quello che Casalino propone non è un brano consolatorio nella maniera classica. La fragilità non viene presentata come un’esperienza individuale da superare, ma come la condizione di base che tutti abbiamo in comune. La conseguenza è una richiesta implicita di smettere di giudicarsi e di iniziare a riconoscersi.
Sul senso del pezzo, lo stesso Roberto Casalino ha dichiarato:
“Nell’esatto momento in cui riconosciamo che la fragilità riguarda tutti e che nessuno è immune al buio, diventiamo meno giudicanti e più presenti, comprensivi, compassionevoli verso gli altri”.
La scrittura a quattro firme – Roberto Casalino, Federica Abbate, Cheope e Zef – mette insieme alcune delle penne centrali della scrittura pop italiana degli ultimi anni. Casalino è già co-autore di molti dei brani che hanno definito il sound del pop mainstream italiano dell’ultimo decennio.
Il testo di Nessuno escluso
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
E non starci male
se le cose non vanno come pensavamo
dovessero andare
che ci sono fin troppe correnti nel mare
ti portano altrove
sfumature diverse, lo stesso colore
dipende da dove lo riesci a guardare
Via dalle paure
dalle mie alle tue
non importa come
mi riparerò
per ogni dolore
ognuno ha le sue cure
più o meno sicure
te lo ripeto da un po’
Tra i discorsi fuori luogo della gente
che rispondere davvero non mi va
Mentre tutto prende fuoco
io misuro a piedi il vuoto
e tu sei ad un passo da me
non mi stringere
che se guardo ancora indietro
torneremo ad un punto cieco
che nessuno si merita il buio
siamo fragili nessuno escluso
Anche il silenzio pare
che si riesca comunque a parlare
quello che non ti ho confessato
è che al dolore gli ho sparato
con un fiore
un tempo che non muore
o almeno non vuole
dimenticarsi di sì
Tra i discorsi fuori luogo della gente
che di ascoltare un’altra volta non mi va
Mentre tutto prende fuoco
io misuro a piedi il vuoto
e tu sei ad un passo da me
non mi stringere
che se guardo ancora indietro
torneremo ad un punto cieco
che nessuno si merita il buio
siamo fragili nessuno escluso
Che nessuno si merita il buio
siamo fragili nessuno escluso
Che nessuno si merita il buio
Mentre tutto prende fuoco
io misuro a piedi il vuoto
e tu sei ad un passo da me
non mi stringere
che se guardo ancora indietro
torneremo ad un punto cieco
che nessuno si merita il buio
siamo fragili nessuno escluso
che nessuno si merita il buio
siamo fragili nessuno escluso
Crediti del brano
Titolo: Nessuno escluso
Artista: Roberto Casalino
Autori: Roberto Casalino, Federica Abbate, Cheope, Zef
Produzione: NiccoV
Etichetta: Casakiller
Data di uscita: 29 maggio 2026
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