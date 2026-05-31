Testo e significato di Nessuno escluso, il nuovo singolo di Roberto Casalino, fuori da venerdì 29 maggio 2026 per Casakiller.

Il brano segna il ritorno del cantautore dopo l’album Dieci piccole ragioni di tre anni fa, ed è scritto insieme a tre delle penne più richieste del pop italiano contemporaneo: Federica Abbate, Cheope e Zef. La produzione è firmata da NiccoV.

Il nuovo singolo è il primo passo di un progetto musicale in costante divenire. Una scelta di lavoro che mette al centro il singolo come unità di racconto, prima ancora del disco.

Roberto Casalino – Nessuno escluso : il significato del brano

Nessuno escluso mette al centro un tema che il pop italiano tocca raramente in modo diretto: la fragilità come condizione condivisa. Il brano ruota attorno a un claim secco – “Nessuno si merita il buio, siamo fragili, nessuno escluso” – che fissa in poche parole la tesi di tutto il pezzo.

Quello che Casalino propone non è un brano consolatorio nella maniera classica. La fragilità non viene presentata come un’esperienza individuale da superare, ma come la condizione di base che tutti abbiamo in comune. La conseguenza è una richiesta implicita di smettere di giudicarsi e di iniziare a riconoscersi.

Sul senso del pezzo, lo stesso Roberto Casalino ha dichiarato:

“Nell’esatto momento in cui riconosciamo che la fragilità riguarda tutti e che nessuno è immune al buio, diventiamo meno giudicanti e più presenti, comprensivi, compassionevoli verso gli altri”.

La scrittura a quattro firme – Roberto Casalino, Federica Abbate, Cheope e Zef – mette insieme alcune delle penne centrali della scrittura pop italiana degli ultimi anni. Casalino è già co-autore di molti dei brani che hanno definito il sound del pop mainstream italiano dell’ultimo decennio.

Il testo di Nessuno escluso

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

E non starci male

se le cose non vanno come pensavamo

dovessero andare

che ci sono fin troppe correnti nel mare

ti portano altrove

sfumature diverse, lo stesso colore

dipende da dove lo riesci a guardare

Via dalle paure

dalle mie alle tue

non importa come

mi riparerò

per ogni dolore

ognuno ha le sue cure

più o meno sicure

te lo ripeto da un po’

Tra i discorsi fuori luogo della gente

che rispondere davvero non mi va

Mentre tutto prende fuoco

io misuro a piedi il vuoto

e tu sei ad un passo da me

non mi stringere

che se guardo ancora indietro

torneremo ad un punto cieco

che nessuno si merita il buio

siamo fragili nessuno escluso

Anche il silenzio pare

che si riesca comunque a parlare

quello che non ti ho confessato

è che al dolore gli ho sparato

con un fiore

un tempo che non muore

o almeno non vuole

dimenticarsi di sì

Tra i discorsi fuori luogo della gente

che di ascoltare un’altra volta non mi va

Mentre tutto prende fuoco

io misuro a piedi il vuoto

e tu sei ad un passo da me

non mi stringere

che se guardo ancora indietro

torneremo ad un punto cieco

che nessuno si merita il buio

siamo fragili nessuno escluso

Che nessuno si merita il buio

siamo fragili nessuno escluso

Che nessuno si merita il buio

Mentre tutto prende fuoco

io misuro a piedi il vuoto

e tu sei ad un passo da me

non mi stringere

che se guardo ancora indietro

torneremo ad un punto cieco

che nessuno si merita il buio

siamo fragili nessuno escluso

che nessuno si merita il buio

siamo fragili nessuno escluso

Crediti del brano

Titolo: Nessuno escluso

Artista: Roberto Casalino

Autori: Roberto Casalino, Federica Abbate, Cheope, Zef

Produzione: NiccoV

Etichetta: Casakiller

Data di uscita: 29 maggio 2026