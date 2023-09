Roberto Casalino spiega le sue “Dieci Piccole Ragioni”

In uscita venerdì 15 settembre per l’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da ADA Music Italy, “Dieci Piccole Ragioni” è il nuovo album di Roberto Casalino e ripercorre la vita del cantautore, raccogliendo le esperienze e le consapevolezze raggiunte negli ultimi anni.

“Le mie ‘dieci piccole ragioni’ sono i miei ‘dieci comandamenti’, maturati negli ultimi anni e vissuti sulla mia stessa pelle, mio malgrado a volte. Questo è un album sull’amore verso se stessi, un percorso che passa attraverso la comprensione, la compassione e il perdono“, racconta Casalino.

E aggiunge: “Nella storia personale di ognuno c’è stato, almeno una volta, un evento o una persona che ci ha fatto a pezzi, come se la nostra intera esistenza fosse passata attraverso un tritacarta. Non si torna più gli stessi, ma si può essere ‘altro’: una nuova definizione dello spazio che si occupa nel mondo“.

Roberto Casalino, “Dieci Piccole Ragioni”

Ogni canzone dell’album fornisce a chi la ascolta “una ragione per“: una serie di riflessioni e di spunti per agire in direzione di un cambiamento per il proprio bene.

Ed ecco che “L’ultima” rappresenta una sorta di “ponte” tra le ombre del passato (“Altrettanto”, “Volere te”, “Il nostro coprifuoco” e “L’idea”) e la luce del presente (“Un giorno tre autunni”, “Popcorn”, “Al cielo non importa”, “La libertà di scegliersi” e “Sei migliore o no”).

I dieci brani che compongono la tracklist sono inoltre legati tra loro dalle sonorità dell’intera produzione, a cura di NiccoV: un pop moderno che si avvale della giusta dose di elettronica e di strumenti acustici, che confluiscono insieme in modo del tutto naturale, vestendo ogni singolo brano in funzione della sua storia e della sua emotività.

Noi di All Music Italia, oltre a consigliarvi naturalmente di ascoltare tutto l’album desideriamo segnalarvi un brano bellissimo contenuto nel progetto, “Volere te“.

Roberto Casalino, “Dieci Piccole Ragioni”: la tracklist

Sei migliore o no (testo e musica di R. Casalino e A. Raina) Al cielo non importa (testo e musica di R. Casalino e S. Tognini) Popcorn (testo di R. Casalino e M. Ontano; musica di R. Casalino, M. Ontano e N. Verrienti) Volere Te (testo di R. Casalino; musica di R. Casalino e D. Faini) La libertà di scegliersi (testo di R. Casalino; musica di R. Casalino e N. Verrienti) Altrettanto feat Romina Falconi (testo e musica di R. Casalino) Un giorno tre autunni (testo di R. Casalino; musica di R. Casalino e D. Simonetta) Il nostro coprifuoco (testo e musica di R. Casalino e A. Raina) L’ultima (testo e musica di R. Casalino) L’idea (testo e musica di R. Casalino e S. Ianniello)

Queste dieci tracce verranno presentate per la prima volta dal vivo in occasione di due speciali concerti-evento, che si terranno rispettivamente il 13 ottobre al Largo Venue di Roma e il 26 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano.

Le prevendite sono già disponibili su DICE.

Chiudiamo con i 10 comandamenti, alcuni anche ironici, scritti da Roberto Casalino riguardo alle canzoni di questo disco e consegnati alla presentazione del disco su di un foglio scritto a mano.