Roberta Giallo celebra i cantautori con il disco “Vicina Vicina”

Vicina Vicina è il nuovo album della cantautrice Roberta Giallo. Il disco è disponibile solo in formato digitale su tutte le piattaforme dal 21 giugno 2020. Si tratta di un progetto discografico particolare, dedicato ai cantautori che più hanno influenzato l’artista.

In un periodo inedito della storia dell’umanità, Roberta Giallo ha scelto di realizzare una raccolta di 9 cover. Le tracce audio sono state registrate volutamente in presa diretta con il cellulare, “mezzo tecnologico che caratterizza l’epoca contemporanea“.

A proposito di questo suo nuovo progetto, la cantautrice ha dichiarato:

Aggiunge poi:

“Questa è altresì un’opera di denuncia, in un Paese che non tiene in considerazione adeguata l’Arte e gli artisti, e in un mondo in cui sembra che il Bello non sia più il nutrimento necessario per lo spirito degli esseri umani“.