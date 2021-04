Rkomi svela duetti e collaborazioni del nuovo album, "Taxi driver", Irama, Ernia, Gazzelle e....

Rkomi Taxi driver è il titolo del nuovo album in uscita il 30 aprile per Island Records. Il disco è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo Ho spento il cielo feat Tommaso Paradiso (vedi qui).

Per Mirko Martorana, classe 1994, si tratta del quinto album dopo L’EP Daisen Sollen (2016, certificato disco d’oro), il debutto sotto major con Io in terra (2017, disco di platino), Ossigeno Ep (2018) e Dove gli occhi non arrivano, uscito nel 2019 e certificato con il disco di platino.

Già in questo ultimo disco Rkomi aveva deciso di aprirsi sempre di più alle collaborazioni spaziando dal rap al pop passando per l’urban grazie a duetti con Elisa, Ghali, Dardust, Carl Brave, Jovanotti e Sfera Ebbasta, ma in questo disco ha deciso di andare oltre.

RKOMI TAXI DRIVER

Nel nuovo album, la cui copertina è ispirata all’omonimo film con Robert De Niro che, tra l’altro, lanciò l’allora quattordicenne Jodie Foster (nomination all’Oscar come Miglior attrice non protagonista per l’interpretazione di una baby prostituta), infatti quasi tutte le tracce contengono featuring.

Per la precisione su 14 brani solo tre vedono Rkomi solista. Ma andiamo subito a scoprire la tracklist e i duetti dell’album: