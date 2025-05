Rkomi annuncia il suo disco più personale, “decrescendo.”

Rkomi annuncia il nuovo album in uscita a maggio 2025… decrescendo. L’artista è pronto a tornare dopo il successo di Taxi Driver, disco più venduto del 2021, e annuncia il disco decrescendo., progetto che segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Rkomi: in arrivo l’album più personale della sua carriera

«Quante cose distruggiamo costruendo / è un violento decrescendo». Sono questi i versi che aprono un nuovo capitolo nella carriera di Rkomi, versi che arrivano da Il ritmo delle cose., tra i brani più intensi dell’ultimo Festival di Sanremo e che sembrano ora fare da manifesto poetico per l’intero disco.

decrescendo. – tutto in minuscolo e con punto finale – sarà il progetto discografico più intimo dell’artista milanese, un disco in cui Mirko (il suo vero nome) mette da parte ogni maschera per raccontarsi con una scrittura emotiva e senza filtri.

A distanza di quattro anni dall’album da 8 dischi di platino Taxi Driver, Rkomi torna dunque con un lavoro che promette spessore e densità, sia nei suoni che nelle parole.

Il nuovo disco uscirà il 23 maggio 2025 per Island Records/Universal Music.

A seguire la copertina del disco… e voi lo riconoscete Mirko?

Tre brani già pubblicati

Ad anticipare il nuovo album, tre canzoni che hanno già mostrato chiaramente la nuova direzione artistica dell’artista: quindi odio, quindi sono., il ritmo delle cose. (presentata a Sanremo 2025) e apnea da un po’., brano in cui Rkomi canta: «Milano mi fa respirare appena / se sbaglio vado punto a capo / per ogni passo falso fatto / ho un sasso in più nello zaino».

Un artista da sempre estraneo alla logica del “singolo da playlist” o della hit programmata: Rkomi sceglie la strada più difficile, ma anche quella che, disco dopo disco, gli ha garantito una fanbase fedele e la stima di gran parte della scena italiana.