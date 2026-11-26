Riri2k ha annunciato il suo primo EP, XOXO <3, in uscita venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Il progetto è composto da sei tracce e nasce attorno a tre parole chiave: ironia, spontaneità e indipendenza.

L’EP è accompagnato da un trailer ambientato in un parco giochi, con Riri2k su un cavallo a dondolo che interagisce con una bambina e un gioco degli origami indovino fino a svelare il titolo dell’EP e la data di uscita.

Riri2k, il significato dei sei brani di XOXO <3

Con XOXO <3 Riri2k fa un passo avanti e mostra un lato di sé che finora non era emerso. Il progetto è più libero e sincero, con un racconto senza filtri e una nuova consapevolezza, in un percorso ancora in evoluzione.

L’EP nasce anche dalla voglia di vivere con più leggerezza, senza perdere profondità, e invita a non prendersi troppo sul serio per ritrovare libertà nella musica.

enemy ^_^ apre l’EP e affronta temi apparentemente semplici legati alla necessità di custodire la propria parte bambina e i propri valori durante la crescita.

fomo :/ tratta il tema di chi è costretto a lasciare la propria città per inseguire i propri sogni, con un invito a preservare le proprie radici e la propria identità.

tiki tiki *__* ruota attorno alla libertà di mostrarsi senza filtri né condizionamenti e rivendica ogni lato del proprio carattere, seguita da asap 😛, che con l’artista pugliese Vins mette al centro la ricerca di legami sinceri, lontani da rapporti superficiali e interessi materiali.

insopportabile -.- con gldnhoe è un brano intimo e autobiografico, nato dalla sintonia con l’artista spagnola, sul seguire il proprio istinto e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

xoxo </3 chiude il progetto ed è il brano più difficile da scrivere: l’artista abbandona ogni difesa e lascia emergere le proprie fragilità, che di solito nasconde dietro il sorriso.

La tracklist dell’EP

# Titolo 1 enemy ^_^ 2 fomo :/ 3 tiki tiki *__* 4 asap 😛 (feat. Vins) 5 insopportabile -.- (feat. gldnhoe) 6 xoxo </3

Chi è Riri2k

Miriana Legari, in arte Riri2k, è un’artista classe 2000 originaria di un piccolo paese del Salento e trasferitasi a Milano per dedicarsi alla musica. Lavora nella scena urban con una scrittura diretta e ironica, legata alle esperienze quotidiane. Ha iniziato a lavorare molto giovane e ancora oggi affianca la musica a un impiego da cameriera.

Nell’ottobre 2025 ha iniziato a pubblicare le prime tracce sui social, ha attirato l’attenzione e ha firmato con Island Records / Universal Music Italia. Il 2 aprile 2026 ha pubblicato Confidence, il suo primo singolo ufficiale, a cui è seguito a maggio BLING BLING. Oggi lavora con il producer Gopizzi.