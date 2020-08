Riki Tour 2021

A causa delle disposizioni sulla salute pubblica dovute al perdurare dello stato d’emergenza, sono stati rinviati al prossimo anno i concerti di Riki di Roma e Milano originariamente previsti per il 3 e l’11 ottobre.

I due concerti saranno la prima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Popclub, che uscirà il prossimo 4 settembre e che conterrà anche Lo Sappiamo Entrambi, pezzo presentato all’ultimo Festival di Sanremo (ne abbiamo parlato Qui).

Nei giorni scorsi Riki ha pubblicato su Instagram la foto di una chiavetta USB marchiata Popclub.

“La musica è una magia. Crea emozione nell’aria e non la si può toccare. È invisibile e fortissima. È un qualcosa di intangibile e astratto che oggi vale, il più delle volte, un abbonamento mensile.

Dai pc alle auto i lettori cd sono scomparsi ed è sempre più difficile poter ascoltare un disco.

Il mio team ed io volevamo sostituirlo utilizzando comunque un mezzo ‘fisico’ usufruibile ovunque e a un prezzo bassissimo (pensavo a circa 5 euro). Non ci siamo riusciti ma mi piace comunque pensare che questo che mi è rimasto in mano non sia stato solo un bellissimo prototipo. POPCLUB USB VERSION design by marcuzzo.”