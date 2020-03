Riki nuovo album, slitta l’uscita del terzo disco di inediti del cantautore.

Popclub, il nuovo disco di Riccardo Marcuzzo, sarebbe dovuto uscire venerdì 20 marzo ma oggi l’artista ha comunicato la decisione, sua e del suo staff, di spostarne l’uscita.

Ecco le parole con cui Riki ha comunicato la notizia sulle sue pagine social:

Spero che tutti gli artisti, a distanza, si possano trovare un giorno per creare qualcosa di bello e di aiuto per il paese.

È un progetto meraviglioso, minuzioso e fantasioso (e che non vedevo l’ora di presentare), ma purtroppo sappiamo tutti quello che stiamo vivendo in questi giorni.

In realtà quello che Marcuzzo auspica sta in qualche modo già accadendo grazie all’iniziativa lanciata da Rockol con il supporto del nostro sito e di altri (#iosuonodacasa la trovate qui) e a quella di Friends and Parners, #Acasaconvoi (vedi qui).

Nei commenti, per rispondere ai fan Riki ha continuato il suo discorso per articolarlo al meglio…

“Ad oggi a nessuno è permesso giustamente uscire per comprare un disco. Non è possibile fare promozione per raccontare l’album e non ci è possibile stare insieme.

A malincuore è la scelta più corretta. Non è colpa di nessuno, impegniamoci solo a fare del nostro per tornare a vivere come prima.

Confido in quegli artisti cervelloni che faranno sicuramente qualcosa per aiutare il nostro paese con l’arte…”