Riki sposta i due concerti nei Palasport all’autunno prossimo

Certificazioni FIMI settimana 4: The Dark Side of the moon, 47 anni dopo, è ancora un cult

Tra gli italiani certificazioni per il Pagante e per il collettivo trap FSK Satellite.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.10

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Junior Cally a Sanremo 2020... e tanta gioia per tutti!

Il Festival ogni anno porta con sé tante polemiche e a marciarci su, a quanto pare, sono soprattutto i politici italiani. Non senza qualche gaffe.

LE PAGELLE DEL CRITICO MUSICALE AI NUOVI SINGOLI ITALIANI IN USCITA IL 24 gennaio

Tanti nuovi singoli in uscita oggi tra artisti noti ed emergenti. Come ogni settimana Fabio Fiume li recensisce per noi.

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Conclusa la prima fase è di nuovo il turno di votare nelle sei categorie del nostro maxi sondaggio per scegliere i migliori dischi italiani del 2019.

Festival di Sanremo 2020: ecco gli album in uscita (articolo in aggiornamento)

Album di debutto, dischi di inediti, raccolte e repack in arrivo nella settimana del Festival e in quelle successive.

Festival di Sanremo 2020: l'ascolto in anteprima. Si parla di rabbia, guerra, amore e anche di politica

Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Sanremo 2020, tutti gli autori delle canzoni del Festival

Sanremo 2020 autori (e produttori) delle canzoni in gara.Come ogni anno All Music Italia, da sempre attenta a quel che riguarda il mondo delle canzoni.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Diodato: “A Sanremo energia e tensione per valorizzare il messaggio”

Uscirà nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio "Che vita meravigliosa", il nuovo album di Diodato.

Videointervista a Le Vibrazioni: “Non abbiamo niente da dimostrare!”

Le Vibrazioni tornano a Sanremo con "Dov'è", ballad che porta la firma di Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Davide Simonetta. Ecco la nostra videointervista.

Videointervista a J-Ax: “Essere ReAle significa cadere sette volte e rialzarsi otto”

Videointervista di presentazione di "ReAle", il nuovo album di J-Ax, in uscita il 24 gennaio. 18 brani in una sorta di greatest hits di inediti in cui non mancano i featuring.

Videointervista a Francesco Gabbani: “E' importante ritrovare il senso di condivisione”

"Viceversa" è il titolo del brano con cui Francesco Gabbani tornerà al Festival di Sanremo 3 anni dopo il successo di "Occidentali's Karma". Ecco la presentazione del singolo e dell'album.

Intervista a Barbara Eramo: “La dualità è il cardine di tutte le cose...”

Intervista di presentazione di "Emisferi", il nuovo singolo di Barbara Eramo, primo tassello di un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Videointervista a Enrico Nigiotti: “Le canzoni d'amore mi hanno portato fortuna...”

"Baciami Adesso" è il titolo del brano che Enrico Nigiotti porterà al Festival 2020. Il 14 febbraio uscirà il nuovo album "Nigio", aspettando il tour in partenza a maggio.

Videointervista a Dardust: “E' stato il mio disco più difficile. Vivevo una tempesta...”

Videointervista di presentazione di "SAD Storm and Drugs", il nuovo album di Dardust che chiude una trilogia iniziata nel 2015 con "7" e proseguita l'anno successivo con "Birth".

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo riflessioni sui direttori artistici: passati, presenti e futuri

Il grande carrozzone mediatico del Festival di Sanremo è ufficialmente partito e con esso, solita routine, tutte le polemiche del caso.Polemiche sulla lista dei cantanti che non sono mai abbastanza "big", che quando ci sono troppi artisti della nuova scena musicale non va bene, e quando ci sono troppe vecchie glorie allora hai fatto un...

Riki sposta i due concerti nei Palasport all'autunno prossimo

Riki Live. Era il mese di dicembre del 2018, oltre un anno fa, quando Riki annunciò l'apertura delle prevendite per due grandi live nei Palasport.

Achille Lauro si prepara al Festival 2020 vestendo i panni dell'Artista di Strada!

Achille Lauro è pronto per tornare al Festival un anno dopo "Rolls Royce". Domenica 26 gennaio è stato protagonista di un'insolita performance live in veste di... artista di strada.

Alfa: aspettando l'inizio del tour, è sold out il concerto del 30 gennaio al Fabrique

In attesa della partenza di "Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mai" di Alfa, è stato annunciato il sold out della data di Milano.

Tredici Pietro: l'Assurdo Tour continua con nuove date nei club (Biglietti)

Dopo l'ottimo riscontro della leg autunnale, riprenderà a febbraio l'Assurdo Tour di Tredici Pietro. Nel frattempo fuori il nuovo singolo "Vestiti d'Odio".

Ricchi & Poveri super ospiti a Sanremo 2020... in 4!

Colpaccio del direttore artistico del Festival che riporta a Sanremo il gruppo vocale nella formazione originale.

Raf e Umberto Tozzi: nuove date per il tour... tutto da cantare (Biglietti)

Prenderà il via a marzo da Bologna il tour teatrale di Raf e Umberto Tozzi. Ecco il nuovo calendario arricchito di tre nuove date.

Sherol Dos Santos ricanta il brano cult Self Control

Sherol Dos Santos propone una versione rock ed elettronica del brano cult di Raf, in attesa di rivelare i suoi prossimi progetti.

Amici 19: inizia la corsa al serale e due dei ragazzi vengono eliminati

La conduttrice svela ai ragazzi quanti di loro potranno accedere alla fase finale del programma.

Sanremo 2020: Junior Cally e Amadeus rompono il silenzio sulle polemiche degli ultimi giorni

Anche Maria De FIlippi, dalle pagine de Il Corriere della sera, interviene sulla questione.

Brunori Sas: nella settimana dell'annuncio del sold out al Forum... fuori il corto “L’insostenibile leggerezza dei social”

Dopo il primo posto nelle classifiche Fimi di album e vinili, è stato annunciato il sold out del concerto di Brunori Sas del Forum di Assago e l'uscita di un esilarante cortometraggio.

Mannarino tornerà live in autunno. Svelate le prime date

La prima tappa del tour si svolgerà nella magica location dell'Arena di Verona.

Niccolò Fabi: annunciati i primi concerti della tournée estiva (Biglietti)

Mentre è ancora in atto il tour teatrale e prima dell'atteso sbarco in Europa, Niccolò Fabi ha annunciato le prime date del tour estivo.

Alberto Urso in gara al Festival di Sanremo 2020 con “Il sole ad Est”

Alberto Urso fa il suo esordio a Sanremo con il brano "Il Sole ad Est". Dopo il Festival uscirà una nuova edizione dell'album con cover, inediti e nuove versioni.

La Scapigliatura: malinconia e ironia in “Rincontrarsi un giorno a Milano” (Testo e Audio)

E' uscito per Mescal "Rincontrarsi un giorno a Milano", il nuovo singolo del duo La Scapigliatura insieme ad Arisa. .

Pinguini Tattici Nucleari... con Sanremo arriva Fuori dall'hype Ringo Starr

Nella nuova versione dell'album saranno contenuti tre brani inediti di cui uno dedicato alla città della band, Bergamo.

Mariano Fiorito nominato direttore generale di SCF Srl, la principale società di collecting dei diritti discografici

FIMI - Arriva il decreto... il videoclip è una forma d'arte

Giulia Anania firma un nuovo accordo in esclusiva con Warner Chappell Music Italiana

Assomusica: il biglietto nominale non risolve il problema del Secondary Ticketing

Lorenzo Vizzini: l'autore firma un contratto in esclusiva con BMG

Malcky G il più giovane rapper italiano firma un contratto con Universal Music Italia

ALESSANDRA FLORA firma un nuovo contratto da autrice con SUGAR MUSIC

FORTUNATO ZAMPAGLIONE firma con il Gruppo Sugar

