Riki Gossip Video. continua la campagna marketing all’insegna della provocazione per il nuovo singolo di Riccardo Marcuzzo.

Nel nuovo videoclip, all’insegna di una sessualità fluida, il cantante bacia letteralmente tutti, donne e uomini.

Del resto ci aveva già avvertito sui social qualche giorno fa pubblicando una foto di una bellissima ragazza accompagnata da un ragazzo il cui volto era coperto dall’emoticon di un maiale…

“Ho baciato tutti tranne lei! Guarda il video di Gossip al link in bio prima che lo censurino…”

RIKI GOSSIP VIDEO

Il videoclip di Gossip, brano composto insieme a Riccarco Scirè (che ne ha curato anche la produzione), è stato scritto dallo stesso Riki insieme al suo manager, Francesco Facchinetti, e a Matteo Maffucci degli Zero Assoluto.

La produzione è di Borotalco.tv. Mentre la regia e il montaggio sono di Giacomo Triglia.

Il video è stato registrato in verticale come fosse una Instagram storie.

Nel frattempo continua la campagna marketing per il ritorno dell’artista continua anche con degli enormi cartelli pubblicitari che, sopra la foto di Riki, riportano la scritta “Bimbominxia“.

RIKI GOSSIP TESTO

(R. Marcuzzo / R. Scirè)

Occhi da storte e i fotografi davanti al club

Foto distorte fanne un’altra e via

Lei nella notte e la noia muove nuove chance

Facce da stronze che si invidiano i like

Battiti pensieri fradici

Menti allagate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai (e ormai)

Sai di me ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori luci ed ex e dopo il click all’un due tre (flash)

All night all night

Lei che si mette in posa

All night all night

Ehi girl dimmi che la dai per

All night all night

Lei che si mette in posa

All night all night

Ehi girl dimmi che lo fai per

Gossip

Cedi e poi menti cedimenti intorno a un altro shot

Vai nei commenti chi non vive spia

Scatti fuori fuoco nei magazine

Scatti in fuori gioco nei blog

Dito medio in pixel e privacy

Happy ending stop

Battiti pensieri fradici

Menti allagate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai (e ormai)

Sai di me ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori luci ed ex e dopo il click all’un due tre (trash)

All night all night

Lei che si mette in posa

All night all night

Ehi girl dimmi che la dai per

All night all night

Lei che si mette in posa

All night all night

Ehi girl dimmi che lo fai per

All night all night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night all night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night all night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night all night

Shh

Dimmi che lo fai per