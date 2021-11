Torna Riki con il singolo “Scusa”. Questa volta alla produzione c’è Big Fish

Riki Scusa è il titolo del nuovo singolo del cantautore multiplatino lanciato da Amici di Maria De Filippi, nel testo un ragazzo in bilico tra il rimpianto verso una storia finita e l’incapacità di ricordare quelle emozioni ormai svanite.

Ma prima di parlare del nuovo singolo di Riki facciamo un tuffo nella memoria…

Era il 2017 quando Riccardo Marcuzzo, classe ’92, faceva il suo esordio nel mondo della musica passando dal talent show di Canale 5 dove trionfò nella categoria canto.

Nello stesso anno vende oltre 310.000 copie fisiche con due progetti musicali: l’EP Perdo le parole e l’album Mania. L’anno successivo inizia anche un percorso in Sudamerica pubblicando in Argentina Serás mia (versione spagnola di Sei mia) e inizia una collaborazione con i CNCO con cui incide Dolor de cabeza.

I risultati arrivano anche nei live con un tour di 19 date che va sold out, per un totale di 145.000 biglietti, in soli sei mesi stabilendo un record per un artista emergente.

Nel 2019 duetta in Sudamerica con la band dei REIK nel brano Resulta e, nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo presentando il brano Lo Sappiamo Entrambi, contenuto nel suo terzo album di inediti, Popclub, uscito qualche mese dopo, a settembre 2020.

RIKI SCUSA

Ora, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, Riki torna con un nuovo singolo intitolato Scusa e fuori dal 19 novembre per Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Il brano è già in pre order e pre save qui.

Scusa, scritto dallo stesso Riki e prodotto da Big Fish, rappresenta per il giovane cantautore milanese l’inizio del suo prossimo capitolo musicale. Nuovo sound e nuovo team di produzione per un progetto discografico che nasce dopo un periodo in cui Riki si è dedicato allo studio, alla ricerca musicale e alla scrittura continuando a coltivare in parallelo la sua passione per il design.

In Scusa Riccardo racconta i cambiamenti avvenuti nella sua vita nell’ultimo anno e la fine di una grande storia d’amore. Ecco come ne parlano l’artista stesso e il produttore:

RIKI:

“SCUSA È un uptempo molto veloce e ritmato che parla dei contrasti di una storia appena conclusa. Ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno dell’altra persona e il bisogno di chiedere scusa, altri invece in cui la vita va avanti e il passato perde d’importanza“.

BIG FISH:

‘SCUSA è una vera e propria scommessa! Il brano ha un sound innovativo che riporta l’artista sul mercato con una nuova veste. Torna più maturo e credibile con una produzione che lo proietta in un mondo synthwave 2.0. È una scelta dettata dalla voglia di mettere in primo piano la passione e la ricerca musicale“.

RIKI SCUSA TESTO E AUDIO

In arrivo il 19 novembre

FOTO COVER SINGOLO: COSIMO BUCCOLIERI

FOTO COPERTINA ARTICOLO: JESSICA DE MAIO