Dopo il nostro articolo su Riki, ripreso nella giornata di ieri da diversi siti e testate giornalistiche, anche Pinuccio di Striscia la notizia si è occupato del caso riguardante la possibile, o non, esclusione dalla manifestazione dell’artista.

A questo link il servizio di Striscia La Notizia in cui è stato contatto anche il nostro direttore, Massimiliano Longo.

Quel che è successo è che Riki nella giornata del 27 gennaio ha pubblicato nelle sue Instagram Storie una parte della cover de L’Edera, brano che nella serata del giovedì presenterà in gara con Ana Mena.

Fin qui niente di male, sempre di una cover e non di un brano inedito in fondo si tratta.

IL REGOLAMENTO RAI

Il problema viene fuori nel momento che la Rai, televisione di stato che gestisce Sanremo, un concorso nazionale sottoposto a regole ferree, scrive quanto segue a pagina 10 del regolamento del Festival di Sanremo 2020 (lo trovate qui completo):

“Fatti ovviamente salvi gli utilizzi, da parte di RAI, per fini collegati a Sanremo 2020 e/o previsti nel presente Regolamento e/o nel Regolamento di Sanremo Giovani-edizione 2019, tutti gli altri aventi diritto, a qualsiasi titolo, sulle canzoni (autori, Artisti, Case discografiche, compositori, editori, etc.) si obbligano a non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanti a Sanremo 2020 – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto, in qualsiasi forma e/o modo e/o tecnologia (e così, esemplificativamente ma non esaustivamente: per radio, televisione, telefonia, via internet, etc) sino alla loro prima esecuzione/pubblicazione nel corso di Sanremo 2020, e segnatamente:

……

(d) per le Canzoni di Sanremo 70, nell’interpretazione resa da ciascun Artista della sezione CAMPIONI (anche se in versione diversa da quella da eseguire al Festival) , fino alla conclusione della Prima Serata (per gli Artisti che si esibiranno nel corso della Prima Serata stessa) o della Seconda Serata (per gli Artisti che si esibiranno nel corso della Seconda Serata stessa)”

Ma non solo, il regolamento dice espressamente quali sarebbero le violazioni del regolamento, ovvero…

“La violazione accertata degli obblighi sopra descritti comporterà l’esclusione dell’Artista e relativa canzone da Sanremo 2020 e la loro eventuale sostituzione nei termini di cui al presente Regolamento, impregiudicato il risarcimento del danno per RAI.”

RIKI, La RIsPOSTA DELLA RAI

A mezzo Ansa la Rai nella giornata del 29 gennaio dichiara quanto segue:

“Trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento.

I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati).”

Alla vista della risposta della Rai di cui sopra, non abbiamo dubbi che Riki abbia pubblicato in buona fede l’estratto, non certo con l’intento di farsi squalificare.

Ma non solo, a nostro avviso troviamo anche assurdo che una cover non possa essere cantata o diffusa prima del Festival (alcuni artisti hanno già eseguito in altri programmi questi brani, per esempio) ma il regolamento parla chiaro, e su questo noi ci basiamo per le nostre considerazioni.