Riki insulti omofobi nei confronti del Prof di latino di All Together Now, Davide Misiano, per un suo articolo su All Music Italia.

Qualche giorno fa il nostro Prof di latino (nonché prof del famoso programma di Canale 5, All Together Now) Davide Misiano, ha pubblicato uno speciale articolo della sua rubrica Testo & ConTESTO (la trovate qui).

In questo rubrica il prof di latino analizza i testi dei brani italiani del momento e, in occasione del Festival di Sanremo 2020, ha realizzato uno speciale articolo in cui premiare i testi migliori e peggiori di questo Festival secondo i propri gusti personali.

La rubrica, così come il personaggio di Davide Misiano, ha una natura ironica, una satira leggera, che non vuole mai essere offensiva nei confronti degli artisti ma analizza semplicemente la canzone.

RIKI LO SAPPIAMO ENTRAMBI

Il Prof di latino ha giudicato come peggior testo di questa edizione del Festival di Sanremo quello di Riki, il brano Lo sappiamo entrambi (tra l’altro ultimo classificato al Festival della Canzone Italiana).

Queste le parole scritte da Misiano:

“Perché già l’incipit è faticoso, ma quando arriviamo a “Parole che inciampano / Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso / e poi sul telefono / Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato / Ti diverti e ti annoi / Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato” abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con penna rossa, suggerendo: ‘Trova pace, con la sintassi e con la vita’.”

La rubrica, come al solito, è stata lanciata sui nostri social e su quelli di Misiano con un video di introduzione che potete vedere qui a seguire.

RIKI INSULTI OMOFOBI

A questo punto il cantautore si è recato sulla pagina Instagram del nostro Prof di latino e, sotto l’immagine di lancio dell’articolo, ha commentato come segue…

“Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c’è, la sintassi è giusta. Se c’è una cosa che conosco è la grammatica italiana.“

Fino a quei nulla da eccepire, Riki ha semplicemente difeso la sua canzone ed il testo criticato.

Il problema, inaccettabile per noi di All Music Italia, arriva dopo quando il cantautore usa l’orientamento sessuale, con parole decisamente crude e da omofobo, per insultare il Prof di latino..

“Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e ‘intellettuali’. Tu sei pure checca e le checche per definizione sono frustrati. Si vede dal tuo sguardo in quella foto“.

Attacchi alla persona per il suo orientamento sessuale (o presunto orientamento visto che non ci sembra che ci sia da nessuna parte scritto sulle pagine social del Prof di Latino) è gravissimo.

Sopratutto se è stati parte nei giorni scorsi di un Festival che ha fatto proprio del messaggio contro la violenza, fisica e psicologica, e del bullismo, la sua bandiera.

A nulla serve realizzare un videoclip come quello del singolo Gossip, video in cui Riki bacia donne e uomini, se poi il ragazzo si esprime in questo modo per attaccare qualcuno.

Ovviamente il mio sito condanna pienamente le parole di Riki e si riserva di aiutare Davide Misiano, che risponderà attraverso le nostre pagine, in qualsiasi azione volesse portare avanti nei confronti del cantante.