Riki Gossip è il titolo del singolo che segna il ritorno della giovane popstar.

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, cantante esploso nell’edizione di Amici del 2016/2017, anno in cui vinse la sezione canto classificandosi al secondo posto nella competizione generale, sta per tornare e lo fa all’insegna della provocazione.

Il successo che è seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è stato sicuramente folgorante.

A maggio del 2017 il ragazzo ha pubblicato il suo primo EP, Perdo le parole, certificato con tre dischi di platino per le oltre 150.000 copie vendute. Soltanto cinque mesi dopo è arrivato il secondo album, Mania, certificato doppio disco di platino con oltre 100.000 copie all’attivo.

Infine, a giugno del 2018, è stato lanciato il suo primo album live, Live & Summer Mania.

Da quel momento per il giovane artista le cose si sono fatte un po’ più difficili. Innanzitutto le vendite sono sicuramente calata, complice anche il continuo lancio di progetti senza un minimo di respiro. Ma sopratutto è stata la sua tranquillità interiore ad essere stata messa a dura prova.

Del resto il rovescio della medaglia del successo è nota anche se in molti continuano a fingere che basti quello per l’appunto, il successo.

In quei mesi Riki è stato criticato, attaccato, a volte persino deriso. Alcune delle critiche non si può negare che avessero giuste fondamenta perché alcune mosse di marketing o dichiarazioni si sono rivelate sicuramente sbagliate.

RIKI GOSSIP IL RITORNO ALL’INSEGNA DELLA PROVOCAZIONE

Nell’ultimo anno il cantante si è dedicato a coltivare la sua carriera nel mercato sudamericano riducendo praticamente a zero le apparizioni nel nostro paese.

Ha infatti inciso un duetto con i CNCO, Dolor de Cabeza del 2018, e uno con Reik nel 2019, Resulta.

Ora però è arrivato il momento del ritorno nel mercato discografico italiano, un ritorno che, almeno sulla carta, promette di stupire e, sicuramente di provocare.

Nelle ultime settimane infatti il cantante ha eliminato tutte le foto dalla sua pagina Instagram facendo postare al suo posto un attore della scuderia del suo manager, Francesco Facchinetti.

In seguito Riki ha annunciato il titolo del suo nuovo brano, Gossip, definendolo “uno dei testi più belli che ho mai scritto” e nel frattempo ha continuato a modificare con nuovi aggettivi il nome del suo profilo social, da raccomandato a stonato.

Gossip, in uscita il 9 ottobre per Sony Music Italia è accompagnato da diversi slogan. Uno di questi è Chi non vive spia, l’altro, quello più incisivo, è Cosa non si fa per un po’ di visibilità.

E proprio su quest’ultimo concetto l’artista ha deciso di basare la sua campagna marketing ostentando in modo evidente la sua immagine, un fattore per cui spesso è stato attaccato, come se la bellezza e l’ostentazione della stessa fosse un reato per un artista, così come per qualsiasi altro essere umano.

Nei prossimi giorni compariranno infatti nelle grandi città dei poster che mostrano Riki a petto nudo con la scritta Rovinami. E quel rovinami è proprio un invito per tutti i suoi haters, ma non solo… Ecco cosa ha scritto la popstar su Instagram:

“Da lunedì 30 questo poster lo vedrete in giro per tutta Milano.

Siamo costantemente bombardati da input perfetti: ciò che viene reso visibilmente imperfetto altera il suo equilibrio e manda un messaggio in più.

Voglio che ogni affissione sia un’installazione capace di interagire con la gente. Aggiungeteci qualcosa, sporcatemi, coloratemi, rovinatemi! Fate in modo che quest’immagine possa diventare una vera e propria opera d’arte.

Gli haters sono i benvenuti e questo è il vostro momento: a volte bisogna alzare lo sguardo dal telefono e sporcarsi davvero le mani! Rovinatemi che sta per succedere qualcosa di grande. Dal 30 settembre preorder e presave di Gossip”

In attesa di ascoltare il nuovo singolo di Riki noi cogliamo il suo invito e vi esortiamo a inviarci le fote dei poster che troverete in giro per le città al nostro indirizzo di posta info@allmusicitalia.it.