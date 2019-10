Riki Gossip testo e audio. Dopo la provocatoria campagna marketing lanciata nelle scorse settimana Riccardo Marcuzzo è tornato con un nuovo singolo, Gossip, già disponibile negli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming.

Il ritorno di Riki, dopo un anno di lontananza dalle scene discografiche italiane e l’avventura in Sudamerica, è avvenuto in modo anomalo. In primis il cantante ha giocato a farsi sostituire sui social da un improbabile sosia, quindi ha lanciato la campagna “Rovinami” (vedi qui) e infine ha giocato nel dare anteprime fake del nuovo singolo facendo intuire che avesse copiato hit di altri artisti, da Mahmood a Ghali.

Gossip è stato prodotto da Riccardo Sciré e pre annunciato sui social dall’artista con queste parole:

“È un cambiamento molto evidente e completo. Sono cresciuto e negli ultimi due anni ho fatto tante esperienze forti, che inevitabilmente hanno cambiato anche i miei gusti musicali. Perdo le parole, i miei primi due dischi usciti nello stesso anno, sono di fatto il best of della mia vita musicale fino ai 25 anni. Per questo nuovo lavoro, invece, ho avuto il tempo di guardarmi dentro e scoprirmi inevitabilmente più maturo. Gossip è la fotografia di una serata qualsiasi dei giorni nostri, dove apparire sembra essere l’unica vera ossessione. Nelle relazioni personali si ragiona solo per gossip: che tu sia un personaggio pubblico da milioni di follower o un perfetto sconosciuto da poche decine, le dinamiche sono le stesse. Ormai questa ci sembra la normalità, ma non dovrebbe essere così.“

Gossip viene definito come un crossover RnB, Pop e Rap, difficile da definire. Il pezzo è stato registrato tra i BlackRock Studios di Santorini, La Pineta Recording di Bolgheri, sulle Dolomiti e a Milano nello studio di Riccardo Scirè. Il produttore, accanto a Riki fin dagli esordi, ha dichiarato:

“Su Gossip abbiamo lavorato per un anno, arrivando ad averne quasi quaranta versioni differenti; nessuna di queste però ci convinceva a pieno. Il pop internazionale sta attraversando una fase di cambiamento radicale e non avendo modelli di riferimento precisi abbiamo scelto di metterci in discussione, cercando un’evoluzione del pop secondo i nostri gusti, mixando gli elementi vocali dell’Rnb a un sound da club, tra l’hip hop di Tyga e l’edm di Skrillex“.

Gossip è stato mixato da Jaycen Joshua, guru del mix engineering della west coast, che tra gli altri ha lavorato con Justin Bieber, Jennifer Lopez, Travis Scott, Ed Sheeran, Rihanna, Katy Perry, Ariana Grande, Miley Cyrus, Jay-Z e Justin Timberlake.

RIKI GOSSIP TESTO E AUDIO

Hey

occhi da storte

e i fotografi davanti al club

foto distorte

fanne un’altra e via

lei nella notte

e la noia muove nuove chance

facce da stronze che si invidiano i like

Battiti, pensieri fradici

menti allegate tra la menta e il lime

ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

sai di me ti volti e sei da me

bicchieri in plastica e una suite da hotel

fuori luci ed ex e dopo il clic all’un due e tre

flash

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per

gossip

Cedi poi menti

cedimenti intorno ad un altro shot

vai nei commenti

chi non vive… spia

scatti fuori fuoco nei magazine

scatti in fuori gioco nei vlog

dito medio in pixel privacy

happy ending stop

Battiti, pensieri fradici

menti allegate tra la menta e il lime

ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

sai di me ti volti e sei da me

bicchieri in plastica e una suite da hotel

fuori e luci ed ex e dopo il clic all’un due e tre

trash

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per

dimmi che lo fai per

dimmi che lo fai per

dimmi che lo fai per

dimmi che lo fai per

dimmi che lo fai per