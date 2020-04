Riki Amici speciali.

È stato da pochi giorni rivelato il cast di Amici Speciali (vedi qui) la nuova sfida di Maria De Filippi in tempo di pandemia.

Come di consueto non si è fatto attendere il consueto vociferare dei fan sui grandi assenti.

Tra questi troviamo Riki, vincitore della categoria canto ad Amici 16, artista sui cui rapporti con la conduttrice si dibatte in rete da un po’ di tempo, per la precisione da quando, il 15 febbraio, durante il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, erano presenti tutti i ragazzi ex talent che hanno partecipato a Sanremo 2020. Tutti tranne Riccardo Marcuzzo per l’appunto.

Presenti Giordana Angi, Alberto Urso, Elodie, Enrico Nigiotti oltre a Michele Bravi, l’ex vincitore di X factor che la De Filippi ha sempre supportato da tempi di Maria Express.

Riki Amici Speciali

Nel cast di Amici Speciali figurano Giordana, Alberto, Irama, il rapper Random, Gaia Gozzi, Michele Bravi e i The Kolors.

Il sospetto, affiorato già allora, che i rapporti tra Riki e Maria si fossero incrinati ha rischiato di diventare conferma in questi giorni, all’indomani della rivelazione del cast.

Ma Riki, rispondendo il 29 aprile su Instagram alle domande insistenti dei suoi fan ci ha tenuto a precisare che la sua assenza dipende da un personale rifiuto, opposto all’offerta di Maria per “motivi vari”, non dissimili da quelli che hanno determinato la sua assenza nei video per la finale di Amici 19 e per Verissimo.

A domanda diretta proprio su Amici Speciali, il cantante ha risposto così:

“Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui… come con il video per la finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri.“

Un no a Maria, pertanto, è quello che leggiamo dallo screen della risposta, pubblicato estemporaneamente da altre testate di musica e spettacolo.

La risposta che abbiamo postato al momento non si trova più sui social del cantante, sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram infatti sono spariti tutti i commenti ed è stata bloccata la possibilità di inserirne di nuovi.