Sul web appare un Rigurgito contro Spotify, la discografia, Maria e Sfera Ebbasta

Ci siamo imbattuti per caso, in un pomeriggio passato tra i meandri delle canzoni meno note di YouTube, in un nome che ha attirato la nostra attenzione: Rigurgito. Il dubbio che sia AI viene ma al netto di tutti ci abbiamo anche trovato una critica alla discografia, dai talent a Spotify, con anche un dissing a Sfera Ebbasta.

Un nome praticamente sconosciuto, senza profilo sulle piattaforme digitali ne, almeno dalle nostre ricerche, profilo social, che in un anno ha caricato su YouTube, nel più totale anonimato, brani di critica su beat urban.

A orecchio, ripetiamo, la voce potrebbe essere generata da un’intelligenza artificiale, ma la critica in Spotigrafia resta uguale ad un sentiment molto diffuso negli ultimi anni. Nulla di urlato o virale: solo canzoni e testi che sembrano arrivare da qualcuno stanco di ciò che vede accadere nel mondo della musica.

rigurgito – Spotigrafia: tra Spotify, major e talent show

Il primo brano che ci ha colpiti si intitola, come dicevamo, Spotigrafia, con evidente frecciatina alla piattaforma di streaming più diffusa, ma anche critica, del mondo, ma non solo. Il testo, costruito su un beat semplice, è una vera invettiva contro il mercato attuale, le logiche di visibilità e le scorciatoie dei talent.

C’è Maria. C’è Zerbino (soprannome che assegna a Rudy Zerbi), ma ci sono anche accuse generiche alla discografia odierna, a chi “vende merda come fosse nostra” e alle artiste che “per avere successo si spogliano di ogni cosa”.

Un attacco a Sfera Ebbasta

Un secondo brano di Rigurgito, Sfera di cristallo, sembra rivolgersi apertamente a Sfera Ebbasta. Non viene mai detto il suo nome in modo diretto, ma tra i riferimenti a “Sfera di cristallo”, “champagne” e “tattoo sul viso”, ogni riga sembra tracciarne un identikit pungente e provocatorio:

Dice “vengo dal basso”, ma ci torna solo in taxi

l’unico “vero” è il prezzo dei suoi passi

[…]

Sfera scatta in posa, lo sguardo è da vendetta

ma l’unico beef è col barbiere che l’aspetta

Lo stile è quello del diss track americano, ma senza nomi urlati, e senza la produzione patinata di chi vuole fare numeri. Anzi, Rigurgito sembra non voler piacere a nessuno, se non a chi si pone domande sul funzionamento dell’attuale industria musicale.

Il brano è un elenco lucido (e a volte anche ironico) dei cliché del trap game italiano.

Rigurgito: artista nascosto o progetto AI?

La vera domanda resta: chi è Rigurgito? Un artista che ha scelto l’anonimato per non subire ritorsioni? Un esperimento AI? Una provocazione da parte di qualcuno già inserito nell’ambiente musicale?

Nel dubbio a seguire l’audio e il testo di Spotigrafia.

Con questa canzone mettiamo un punto fermo

la musica in Italia è nel girone dell’inferno

arrivano tutti dalla strada, sono tutti disagiati

ma se guardi bene sono figli di grandi magistrati

parlano delle donne, senza alcun rispetto

peggio fan le donne che con loro vanno a letto

non conoscono la musica, ne sanno cantare

è proprio per questo i loro dischi fan cagare

eppure questo mondo, è diventato strano

fanno i dischi d’oro anche se non li compriamo

per non parlare di quella cantante talentuosa

che per aver successo si spoglia di ogni cosa

la colpa è di tutti, soprattutto loro

se hai un bel messaggio non vendi il tuo decoro

la libertà, lo cantava Gaber, era partecipazione

non un culo su un palco per causare un’erezione

L’ha uccisa Spotify, l’ha uccisa il sistema

la discografia è il vero problema

non c’è più un progetto, non serve il talento

basta sculettare per essere un portento

e quando non reggi il ritmo del mercato

vieni abbandonato e bollato da sfigato

dei tuoi sentimenti a questi frega niente

gli interessa solo il loro conto corrente

Se poi metti Maria, o il fido Zerbino

stai certo che in classifica vai primo

primo di che cosa, di certo non si sa

ma se piaci a loro poi l’Arena si farà

se invece sei un talento, suoni e sai cantare

non è il tuo momento, sei antico, devi andare

questo modo di pensare è diventato dominante

uccide la speranza di ogni giovane cantante

La colpa cari amici è tutta vostra

ci vendete merda come fosse nostra

la verità è diversa e adesso ve la dico

siete tutti già serviti al poter costituito

faticare e studiare non vanno più di moda

sia mai che poi pensi e ti accordi di qualcosa

meglio che il popolo resti nell’ignoranza

così chi ha il poter sguazza nell’abbondanza

Sveglia, uscite dal torpore

è ora che capiate chi è il vero questore

un questore è che vi dice bravo

se questo gli serve per tenervi all’amo

all’amo come un pesce, preso al mulinello

di un boccone buono che celava un tranello

produttori e trapper pongo fine a questa storia

per questo cerco gloria

