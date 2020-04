Andrea Nardinocchi Ridicolo. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 aprile il cantautore Andrea Nardinocchi ha pubblicato a sorpresa e senza nessun preavviso un nuovo brano inedito.

Questo brano fa seguito a Quando ti ho visto, canzone uscita per luovo di iCompany con distribuzione Artist First lo scorso dicembre.

ANDREA NARDINOCCHI RIDICOLO

Questo nuovo brano, secondo indiscrezioni, anticipa un nuovo e imminente singolo che porterà alla pubblicazione del nuovo disco del cantautore. Ridicolo è stato prodotto dai Mamakass, duo di Producer già al lavoro con Ghali e Coma_Cose, tra gli altri.

Per svelarne l’uscita Nardinocchi ha pubblicato sui suoi social dopo la mezzanotte la copertina del brano (disponibile ovunque qui) accompagnata da una riflessione sulla propria carriera e sul proprio percorso…

“sono ridicolo

la mia carriera musicale

più che un’impresa artistico commerciale

mi sembra un esperimento psico sociale

al quale mi auto sottopongo ripetutamente

il successo al quale ambisco da sempre

con più o meno intensità



appena mi espongo anche solo un po’

mi riempie di ansia e mi fa bruciare dentro

ma esprimermi mettendomi a nudo dentro una canzone

è l’unica cosa che ho imparato a fare bene veramente

mi dà sicurezza sapere che avrò sempre questo da dare al mondo

in cambio della mia sopravvivenza



allo stesso tempo

avere attenzione

e tutta questa responsabilità che sento

verso chi mi osserva

è ciò che mi spaventa



perché la sola cosa che vorrei dire a tutte le persone

è che nessuno merita più attenzione e ammirazione

che loro stessi e le loro vite”

Testo e audio

Mi sveglio di pomeriggio

col buio e mi abbatto

perché mi sento

che ho perso un giorno di tempo

mi sento ridicolo

come un bimbo che vuole il giocattolo

e non sa fare a meno

di ritrovare un ostacolo

alla felicità

è una malattia per me

mi faccio male solamente

cercando di essere così importante

sono ridicolo

sono ridicolo

quando metto il broncio al mio cuore

che mi sopporta da anni

ha smesso di fare rumore

per evitare altri danni

per evitare i miei sguardi

per alleviarmi il dolore

per continuare a cercare

un pò di felicità

è una malattia per me

mi faccio male solamente

cercando di essere così importante

sono ridicolo

sono ridicolo

essere sempre il migliore

per ricercare attenzione

per ritrovare qualcosa

che non mi sento nel petto

ma il cuore mi dice che non sono ridicolo

sono solo un bimbo

che deve perdonare il genitore

è una malattia per me

mi faccio male solamente

cercando di essere così importante

sono ridicolo

sono ridicolo