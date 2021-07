Anteprima video: Con “Primo giorno” Riccardo Riccio e Miriam Santangelo portano il Future Chill Pop in Italia

Esce oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia, e da domani su YouTube, il video di Primo giorno, nuovo singolo di Riccardo Riccio e Miriam Santangelo. Il brano da domani sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Ma conosciamo meglio questi giovani artisti…

RICCARDO RICCIO E MIRIAM SANTANGELO

Riccardo Riccio, classe 1998, è nato a Roma anche se attualmente risiede in Sicilia. Durante l’adolescenza ha frequentato gli studi al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per poi iscriversi al corso di Creative Music Production dell’Università ACM di Londra, dove al momento frequenta l’ultimo anno.

Il ragazzo è appassionato di musica, fin da bambino e, all’età di 11 anni, inizia a produrre brani e basi musicali per altri artisti. Nel 2016 firma un contratto con la Neox Digital, etichetta discografica di New York, con la quale rilascia Is Your Mind, il suo primo inedito EDM (Electronic Dance Music).

Due anni dopo Riccardo stravolge la propria musica e firma con la Shake Records e la Terzo Millennio rilasciando diversi singoli (qui la sua pagina Instagram). Nel frattempo il ragazzo diventa anche un star su TikTok con più di 420.000 follower, qui il suo profilo.

Nel 2021 insieme a Diego Mora lancia il duo musicale di nome FAVOLA, diventando uno dei due esponenti della Future Pop in Italia. Parallelamente lavora alla produzione di brani Future Chill Pop, dove appare per la prima volta la cantautrice Miriam Santangelo.

La ragazza nasce a Milazzo, il 26 settembre del 1999. Inizia a cantare all’età di soli 3 anni. All’età di 16 anni realizza le sue prime cover e, dopo aver raggiunto la maggior età, inizia a cantare nei pub e nei locali del suo paese nativo.

Attualmente studia al conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. La musica è da sempre stata la sua più grande passione e vocazione, in particolare per i generi Pop/Rock e Jazz.

A 18 anni scrive il suo primo inedito e lo rende pubblico nel 2020. Nel corso di quest’anno incontra il cantautore e Producer Riccardo Riccio con il quale rilascia brani Future Chill Pop, genere musicale ancora quasi sconosciuto in Italia. Su Instagram potete trovarla qui.

PRIMO GIORNO, il nuovo singolo

Pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records, Primo Giorno è un brano in cui i due artisti raccontano la grandezza di un sentimento crescente che, a volte se troppo forte, rischia di spaventare. Ecco Riccardo ci racconta il brano…

“Primo giorno parla di noi due, come di chiunque altro. Qui si parla del cosiddetto giorno uno, giorno zero… il giorno in cui qualcosa cambia, nasce o si evolve per sempre, il giorno in cui si decide di vivere a pieno rincorrendo ciò che davvero si vuole dalla propria vita. Il video in maniera molto semplice quanto contorta racconta di un parallelismo tra le vite di due individui come me e Miriam. Entrambi vivono le stesse identiche cose, negli stessi identici posti, con un senso di incompletezza, tormentati da visioni di un presente alternativo e migliore, che si colmerà quando finalmente i due si incontreranno.“

Miriam aggiunge:

“A volte bisogna solo smettere di dire basta, perché anche le paure possono riservarti un posto caldo dove dormire”

Clicca su continua per vedere il video e leggere il testo della canzone di Riccardo Riccio e Miriam Santangelo in anteprima.