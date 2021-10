Rhove: testo e audio di “Jungle”, nuovo singolo dell’artista che sta portando una ventata di freschezza nel rap italiano

Nel testo di Jungle, il suo nuovo singolo, il rapper Rhove canta “la province sembrava la jungle e la cité è rich, non è la jungle”. Continua così il percorso di questo artista che, singolo dopo singolo, sta alzando l’asticella del rap italiano con una perfetta miscela tra musica, contenuti e movimento.

Anche Spotify Italia gli ha messo addosso gli occhi inserendolo nella nuova edizione della playlist Spotify Radar Italia.

Il nuovo singolo è uscito giovedì 14 ottobre sulla scia dell’incredibile successo del precedente brano La Zone, pubblicato insieme a Shiva, un pezzo che ha ad oggi guadagnato oltre 5 milioni di stream sul solo Spotify.

Jungle è prodotto da Madfingerz e Usa Beats, scritto dallo stesso Rhove e sarà disponibile ovunque sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records.

Ecco come Rhove ha commentato il suo nuovo pezzo:

La mia musica è fatta di energia, scrivo per dare motivazioni ai ragazzi. La definirei grintosa ed energica, e anche “JUNGLE” non fa eccezioni.

Rhove, classe 2001, ha iniziato ad emergere nella scena rap italiana da pochi mesi ma conta già oltre 18 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 6 milioni di views, e questo dopo la pubblicazione di soli 5 brani e un freestyle.

Rhove Jungle Testo e audio

La province sembrava la

La province sembrava la jungle

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

Versace sembrava una vuitton

ero petit su una voiture nella jungle

(ho imparato molto dalla zone)

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

Versace sembrava una vuitton

ero petit su una voiture nella jungle

E Abbiamo fatto il bingo

Non avevamo un euro prima del lok

Je fais la dance come pop

versacé mi sembra una vuitton vuitton

voiture nella piston cap

accendo una wiston wiston

Jungle gîro gîro nel bek di un auto

Miro miro il bek di una tot

T9 tu tu digito un tasto bipbop

chiamo il driver no bla bla car

va piu di un fantom o un fantino

Lei è curly quindi fa i capricci

vuole che la porto in un bistrot bistrot

Ho capito molte cose da quando sono dentro al giro

Che Io Voglio portare del Bene loro farmi diventare solo cattivo

si se penso a me piangevo in stanza

e non reagivo

volevano bloccarmi li ho messo la testa sull’obbiettivo

Stavo in un palazzo grigio Senza tv

guârdo il soffitto Suona il campanello din don chi è

Un contratto lo firmo grippo grippo grippo grippo

Ho appena iniziato sei già finito

il karma ritorna come palline da pin pong

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

(ho imparato molto dalla zone)

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

Versace sembrava una vuitton

ero petit su una voiture nella jungle

Wakawaka tiki taka la Mia Bebe ha un culo che parla

Non vuole tenere soldi in tasca

Ma nella mia borsa trapstar

Oke u aaa Ore vu a a ar Shake it

muove la bandanà Je suis je suis a gorilla

Tu sai che Non ho la voiture

Nel garage Al box Je Fais la panca u

E la fet Arretata Avec le tem tem Della police

Anche nella cite stanno parlando di Rho e di Rhove

Stanno cercando un ragazzino con su la felpa arancione

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

Versace sembrava una vuitton

ero petit su una voiture nella jungle

(Ho imparato molto dalla zone)

La province sembrava la jungle

e la cite e rich non e la jungle

Versace sembrava una vuitton

ero petit su una voiture nella jungle