Rhove da solo sul palco dei Power Hits con la sua musica e un gioco di luci mai usato prima al mondo

Rhove Power Hits Estate 2022. Ieri sera tra gli ospiti del Power Hits Estate 2022 non poteva mancare di certo lui, l’artista più criticato, seguito e cantato di questa stagione… Rhove con Shakerando.

E per questa esibizione all’Arena di Verona, uno dei palchi più ambiti d’Italia, il controverso artista di Rho ha deciso di regalare al pubblico un’esibizione diversa che infatti è stata molto apprezzata dal pubblico presente.

Rhove Power Hits Estate 2022

Tuta rosa, borsello a tracolla e cappello in testa, il rapper si è esibito non sul palco ma in alto, sulle gradinate alle sue spalle. A seguirlo sulle note dell’esibizione una serie di led che ricoprivano tutto il tracciato delle gradinate e si spegnevano e accendevano in base ai movimenti di Rhove. Una tecnologia usata per la prima volta al mondo proprio ieri sul palco dei Power Hits Estate di Rtl 102.5 per l’esibizione del rapper rivelazione del 2022.

I conduttori hanno spiegato cosa è accaduto al pubblico:

“Le luci di questa esibizione hanno seguito Rhove per tutto l’esibizione, là in cima sulle gradinate. Questa è la prima volta nel mondo che viene utilizzata questa tecnologia Rhove aveva dei sensori e decideva lui le luci dove andassero. Non c’era nessun altro che le controllava se non lui. Sono 2 km di luci intelligenti, c’è un pixel luminoso la in cima, non ci sono grafiche… è tutto live e tutto dal vivo“

Rhove ha concluso l’esibizione facendo cantare al pubblico dell’Arena di Verona a cappella una parte del ritornello della sua canzone e il pubblico ha reagito con entusiasmo diventando un’unica voce. Forse è arrivato il momento, come scritto sui social dall’artista stesso, che sia la musica a parlare.

Qui a seguire il video parziale dell’esibizione.



E noi facciamo un applauso a tutti i tecnici che hanno lavorato al Power Hits Estate 2022.