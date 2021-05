Rhove continua a rinnovare il rap italiano senza scordare uno sguardo al passato con “Montpellierr”

Rhove Montpellier testo e significato del nuovo singolo del giovane artista che sta lentamente innovando il rap italiano riportando anche la parte del ballo nelle sue canzoni e nei suoi videoclip.

Uscito venerdì 28 maggio su etichetta Milano Ovest/Virgin Records il brano prosegue il percorso di Rhove già diventato un “fenomeno virale” con oltre due milioni e mezzo di views su YouTube e oltre 4 milioni e mezzo di stream accumulati solo con i primi tre brani pubblicati: Blanc Orange (na na na), Provincia e Corso Europa.

Il nome d’arte di Rhove è un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. Nei suoi video Rhove rappa, balla e “surfa” con la sua tuta nuova (è un accanito appassionato del surf!).

Le sue influenze e ispirazioni musicali sono i grandi rapper francesi quali JUL, Stromae, SCH e artisti internazionali come Morad.

Rhove Montpellier testo e significato

“Boom Bap Bounce facciamo saltare la cité, sembra Montpellier senza le tute del Paris”.

Il nuovo pezzo di Rhove ha il sapore retrò e reminiscente di un sound hip-hop di fine anni ‘90. Lo testimonia il ‘bounce’ in movimento nel Boom Bap, una combinazione ritmica che caratterizza un movimento sonoro tipico dell’hip-hop degli anni ’90 e che viene qui modernizzata e riproposta, come sta avvenendo anche nella musica francese.

Con questo brano, dai toni più rilassati e rassicuranti, Rhove lancia un messaggio di speranza a tutti i ‘bebé’ che stanno crescendo, vuole far ‘saltare’ tutta la cité di gioia, una cité/Provincia che ‘sembra Montpellier senza le tute del Paris (Saint-Germain)”, dove le notti sono lunghe e ‘durano come una vita’ e in cui sono i ‘palazzi alti’ a dominare il paesaggio.

Ancora una volta Rhove lancia un appello positivo e di speranza per tutti i ragazzi che vivono in “Provincia”, un tema caro al rapper.

Montpellier testo

Boom pa-pam, facciamo saltare la city

Sembra Montepellier senza le tute del Paris, eh

Le notti nella zone durano come una vita, eh

Da un palazzo alto l’eco torna come delay

Boom pa-pam, facciamo saltare la city

Sembra Montepellier senza le tute del Paris, eh

Le notti nella zone durano come una vita, eh

Da un palazzo alto l’eco torna come delay

Siamo sul tetto più alto delle nostre città

Guardiamo il sole che tramonta e scende sotto i palazzi

E la musica fa atmosfera e sotto si sentirà

Mischiata al suono di una sirena che fa il mood GTA

E non pensarci ora a quanti soldi hai perso, ah ah

‘Sti cash, questi beef sono un passatempo, ah ah

Ci beccavamo sempre al parco, sì, ma quello più in là

Perché ci piaceva stare dove la gente non stava

Quando eravamo lì alle panche, mi chiedevo chi, fra’

Chi fosse il primo della cumpa che ci avrebbe mollati

E non mi sarei mai aspettato fossi tu

“Come va?” mi chiede mamma mentre mangio

E mi si legge in faccia

Boom pa-pam, facciamo saltare la city

Sembra Montepellier senza le tute del Paris, eh

Le notti nella zone durano come una vita, eh

Da un palazzo alto l’eco torna come delay

Yei

Scendo con la felpa arancio in provincia

Guarda, fa pendant con una palazzina a quattro piani

Non c’erano le dune di Pila, ma quelle lì, blanc

Quelle che ti rovinano la vita pian piano

Io ho perso un ami’, due ami’, ah

Fino a rendermi conto che i clienti non erano amici

Ma animali in fila

Cerco di portare ‘sto bebè verso la giusta via

Gli faccio credere che tutti qui hanno una via d’uscita

Voglio fare del bene perché il male ritorna sempre

Con lo ski-mask, bebè, ti devo dare un bacio eschimese

Abitavamo in una casa parete contro parete

Siamo stretti come le tute del Manchester

Boom pa-pam, facciamo saltare la city

Sembra Montepellier senza le tute del Paris, eh

Le notti nella zone durano come una vita, eh

Da un palazzo alto l’eco torna come delay

Boom pa-pam, facciamo saltare la city

Sembra Montepellier senza le tute del Paris, eh

Le notti nella zone durano come una vita, eh

Da un palazzo alto l’eco torna come delay