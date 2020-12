Con un video postato su Instagram, Vasco Rossi ha svelato il titolo del singolo in uscita il 1° gennaio 2021 e presentato nel programma televisivo di Roberto Bolle.

Radio date 4 dicembre.Questa settimana, nel radio date, tante novità e tanto spazio ai nomi emergenti della musica italiana e ai nomi storici come Gianni.

Elodie è l'artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020. Un risultato da festeggiare con l'uscita di This Is Elodie X Christmas Ep.

Una lunga chiaccherata per parlare del sito, di Area Sanremo, degli artisti emergenti e, sopratutto, del ritrovato ruolo da manager.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

E' uscito il nuovo singolo di Neno Bla Bla Bla. Lo abbiamo contattato via Zoom per una videointervista, una chiacchierata a 360 gradi.

Greta Zuccoli è pronta per affrontare la finale di Sanremo Giovani con il brano Ogni cosa sa di te, prodotta da Diodato e Tommaso Colliva.

Sanremo 2021: i giochi sono quasi conclusi, tra due settimane l'annuncio dei big in gara

Sanremo 2021 Big in gara... il momento dell'annuncio da parte di Amadeus dei 20 (ma potrebbero diventare 22 o 24) artisti in gara nella categoria Campioni è sempre vicino. Il Direttore artistico (che ha iniziato delle canzoni qui) li svelerà infatti il 17 dicembre in prima serata su Rai1 nel corso della finale di Sanremo...