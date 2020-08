Rettore: l’album Incantesimi notturni torna in edizione speciale

A luglio abbiamo festeggiato il compleanno di Rettore (qui trovate l’articolo scritto dal nostro Fabio Fiume e qui trovate l’intervista che ha fatto all’artista). Adesso torniamo a parlare di lei in occasione di un’uscita discografica che i suoi fans e i collezionisti non si lasceranno scappare.

Il 20 luglio 2020 è stata pubblicata un’edizione speciale dell’album Incantesimi notturni del 1994. Il disco, che contiene la ballad Di notte specialmente presentata quell’anno al Festival di Sanremo, era uscito allora solo in musicassetta e cd. Adesso l’album viene ristampato in vinile, in 3 versioni diverse.

Già disponibili le versioni vinile nero e vinile colorato (blu trasparente), dal 10 agosto 2020 gli ammiratori di Rettore possono acquistare anche l’edizione speciale picture disc.

Tutte le versioni sono a tiratura limitata: 300 copie, numerate sul retro copertina. Inoltre, i primi 150 che si aggiudicano il disco, ricevono anche una cartolina autografata dalla cantante. Gli altri 150 riceveranno invece la cartolina senza l’autografo di Rettore. Quindi, meglio affrettarsi e non lasciarsi scappare l’occasione. Tutte le versioni speciali di Incantesimi notturni sono acquistabili sul sito www.zamusica.com e nei negozi che le richiederanno.

Quest’anno Donatella Rettore torna dunque sul mercato discografico con una riedizione speciale di un suo vecchio album. L’anno scorso Splendido splendente aveva compiuto 40 anni; e l’anniversario era stato festeggiato con una serie di remix.

L’artista sta però lavorando a nuovi brani e a nuove sorprese. Nell’intervista che ha rilasciato al nostro Fabio Fiume, infatti, ha dichiarato di voler tornare a Sanremo. Anzi, ha rivelato di aver già il brano giusto per il Festival. Ma non solo. Sono in arrivo nuovi progetti. In particolare, uno di questi la vede tornare a collaborare con il maestro Pirazzoli. Insomma, non resta che attendere per saperne di più.