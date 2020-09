Renato Zero Settanta

Il prossimo 30 settembre Renato Zero festeggerà il compleanno spegnendo idealmente 70 candeline. Una ricorrenza importante e speciale che il grande cantautore romano celebrerà con la pubblicazione di un triplo album e una serata su Canale 5.

L’annuncio della pubblicazione di un nuovo album arriva direttamente dalle pagine social di Renato Zero.

“..per un pierrot che sta seduto sulla Luna

e piano piano si abbandona

finché il rumore del mattino

non lo sveglierà…”

Questo il criptico messaggio postato su Instagram, accanto a un’immagine della cover del nuovo progetto discografico.

Sarà disponibile dal 30 settembre Renato Zero Settanta, il nuovo album in tre volumi, in vendita anche in un elegante box, oltre che in digitale.

Già la scorsa settimana l’eclettico artista aveva disseminato i social di indizi.

“STO ARRIVANDO!

Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione.

E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto.

3, 2, 1, ZERO e la favola continua…”

RENATO ZERO SETTANTA

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul nuovo album, è stato annunciata una vera e propria festa di compleanno per Renato Zero. Il 29 settembre in prima serata, un giorno prima della ricorrenza, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà una serata musicale completamente dedicata a Renato.

Una celebrazione in cui non mancheranno ospiti e amici dell’artista e di cui si saprà di più nelle prossime settimane.

L’ultimo album di inediti di Renato Zero è uscito il 4 ottobre dello scorso anno (ne abbiamo parlato Qui). Zero Il Folle, dal quale furono estratti i singoli Mai più da soli e La vetrina, fece il suo esordio in testa alla classifica Fimi.