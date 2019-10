Renato Zero diventa il personaggio Piumato Zero per Topolino

Renato Zero aggiunge un’inedita “zerofollia” alla sua carriera. Il cantautore romano entra a far parte del mondo Disney ed assume le vesti “paperizzate” dell’eccentrico personaggio Piumato Zero.

Sulla copertina del numero di Topolino 3334, in edicola dal 16 ottobre, Renato / Piumato fa coppia con Topolino. Entrambi sono immortalati con un look inconfondibilmente sorcino dalla matita del disegnatore disneyano Andrea Perina.

All’interno del settimanale edito da Panini Comics è presente una lunga intervista a Renato Zero, realizzata da una giovanissima Toporeporter fan del cantautore. Greta, 9 anni, ha incontrato l’artista dando vita ad una chiacchierata nella quale Renato Zero ha raccontato aneddoti ed esposto le sue riflessioni sul significato della musica, sul mondo della comunicazione attuale, sul potere positivo delle canzoni e dei fumetti, nonché sull’ironia indispensabile per affrontare la vita.

Dalle domande curiose di Greta e dalle risposte di Renato Zero sono nati anche gli spunti per la sceneggiatura di tre tavole a fumetti, scritte da Francesca Agrati e realizzate con i disegni di Alessandro Perina. Le storie vedono come protagonista l’artista Piumato Zero a spasso per Paperopoli e dintorni, ora alle prese con i pasticci di Paperino e Paperoga, ora impegnato in un tour organizzato in perfetto stile Paperon de’ Paperoni.

Zero Il Folle in Tour, terza data a Milano

Nel frattempo, cresce l’attesa per il debutto di Zero Il Folle in Tour il 1° novembre a Roma. Renato Zero sta preparando uno show con sorprese musicali, scenografiche e coreografiche, per stupire gli spettatori che lo andranno a vedere. La scaletta dello spettacolo racchiuderà i grandi successi del cantautore e i brani dell’ultimo disco di inediti Zero Il Folle.

Le date di Roma, Firenze e Bari sono già sold out. Anche per le prime due tappe a Milano non ci sono più biglietti disponibili. Così, il cantautore ha annunciato una terza data nel capoluogo lombardo, il 14 gennaio 2020 al Mediolanum Forum di Assago.

Zero Il Folle in Tour, il calendario aggiornato

Queste sono tutte le date aggiornate di Zero Il Folle in Tour:

1 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

3 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

4 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

6 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

8 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

9 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

14 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

15 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

18 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

19 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

7 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

15 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

12 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

14 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (NUOVA DATA)

18 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

19 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

23 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

25 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

26 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

I biglietti per la nuova data di Milano sono in vendita dal 16 ottobre sul sito ufficiale di Renato Zero, sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.