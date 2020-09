Renato Zero L’Angelo Ferito

Si avvicina l’uscita di Zerosettanta, il nuovo progetto discografico di Renato Zero, che vedrà la luce il prossimo 30 settembre (ne abbiamo parlato Qui).

Il primo inedito scelto per presentare l’album è L’Angelo Ferito, disponibile in radio e negli stores digitali il 18 settembre.

Così Renato racconta il nuovo brano.

“L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati ‘il mezzo’ a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi.

Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… L’Angelo Ferito.”

Si avvicina, quindi, l’uscita di un progetto discografico libero, realizzato da un artista che mai ha avuto paura di osare e rischiare.

In un periodo in cui molti rimandano le uscite per l’impossibilità di promuoverle dal vivo, Renato Zero pubblica addirittura un triplo album. Un’ulteriore dimostrazione dell’amore per la musica e di rispetto nei confronti dei supporter.

Aspettando lo show televisivo che andrà in onda su Canale 5 per festeggiare idealmente un importante compleanno.

RENATO ZERO L’ANGELO FERITO – IL TESTO

In arrivo prossimamente