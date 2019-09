Renato Zero Il Folle si avvicina sempre di più. Il nuovo album del cantautore, la cui uscita è stata annunciata diversi mesi fa, arriverà nei negozi il 4 ottobre e anticiperà un tour nei palasport che ha già segnato 13 sold out in calendario.

“Perché folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia… Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza.

Folle è RENATO ZERO.“

Queste parole fanno da prologo al ritorno di Renato Zero. Era il 1967 quando l’artista, allora diciassettenne, pubblicava il suo primo 45 giri, Non basta sai / In mezzo ai guai. Da allora sono passati 52 anni, oltre 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti.

RENATo ZERO – TRACKLIST nuovo album

Zero il folle arriva nei negozi, fisici e digitali, il 4 ottobre per Tattica, l’etichetta discografica dell’artista,

L’album è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart e Robbie Williams), con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album Amo del 2013.

Ecco la tracklist del disco:

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il folle

ZERO IL FOLLE IN TOUR

Dall’1 novembre Renato Zero tornerà live. Le date di Zero il folle in tour già sold out sono ben 13. I live sono prodotti e organizzati da Tattica.

Ecco il calendario aggiornato:

1 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

3 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

4 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

6 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

8 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

9 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

14 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

15 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

18 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

19 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

7 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

15 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

12 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

18 gennaio – Palasele di EBOLI

19 gennaio – Palasele di EBOLI

23 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

25 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

26 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Renato Zero, sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour.