Renato Zero contro i giornalisti post elezione di Giorgia Meloni: "Questo è regime..." (VIDEO)

Attualmente Renato Zero è in tour con il suo Zerosettanta. Il cantautore ha tenuto un concerto a Roma il 25 settembre proprio mentre in Italia arrivava il verdetto delle elezioni che hanno visto trionfare Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e il Centro Destra.

La casualità ha voluto che l’albergo in cui l’artista alloggiava, l’Hotel dei Principi della Capitale, fosse proprio quello che ospitava il comitato elettorale del partito della Meloni nella sera dei risultati. E così capita che all’arrivo della macchina con i vetri scuri con a bordo Renato Zero i giornalisti si siano avvicinati all’auto armati di macchina fotografica pensando che sopra ci fosse sopra proprio la leader di Fratelli D’Italia. Ma così non era…

Il cantautore romano, già stanco dall’esibizione al Circo Massimo, non ha gradito la presenza dei fotografi e si è lasciato andare ad uno sfogo contro di loro che al tempo stesso è stato anche un gesto di rabbia verso il risultato delle elezioni.

“Neanche più in albergo si va? È un regime questo. Stronzi! Votate la merda che siete.”

Queste le parole pronunciate dal cantautore coprendosi il volto. Potete ascoltare dalla voce di Renato Zero guardando il video pubblicato da Il Corriere della Sera che trovate qui sotto.

Renato Zero si è esibito già tre volte al Circo Massimo nei giorni scorsi. Il 23, 24 e 25 ottobre. Sono previste altre tre date il 28 e 30 settembre e l’1 ottobre.