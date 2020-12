Renato Zero canta le declinazioni dell’amore nel singolo “C’è”

Il 27 novembre 2020 è uscito Zerosettanta Volume Uno, capitolo conclusivo della trilogia di album di inediti con cui Renato Zero ha festeggiato i suoi 70 anni. Tra i brani che compongono questo disco, l’artista romano ha scelto di lanciare il singolo C’è.

Nel brano, in rotazione radiofonica dal 27 novembre 2020, Renato Zero racconta le varie declinazioni dell’amore. Come di consueto, il cantante lancia lucidi messaggi di denuncia sull’attualità; e C’è è uno di questi messaggi.

Zero descrive così il brano: “Un intro “filmico” di batteria solenne e intenso, quasi marziale, usato per passare in rassegna le varie declinazioni dell’amore: il brano è un continuo salire di intensità ed emotività, per poi chiudersi di nuovo con una possente marcia di rullanti. L’ispirazione stavolta è stata tanta e generosa. Che posso dire… Zero si rinasce!”.

Il tema su cui ruota la canzone, è l’amore. L’amore è al centro di ogni cosa, come nel precedente brano L’Amore Sublime. Scegliendo C’è come nuovo singolo, Renato Zero sembra voler continuare un percorso diffondendo un messaggio d’affetto.

La canzone è scritta a quattro mani con Lorenzo Vizzini, autore siciliano con cui Renato Zero aveva già collaborato in alcuni brani di Zerosettanta Volume Due. Portano infatti la firma di Vizzini i brani L’Amore Sublime, Il grande incantesimo, La logica del tempo, Non è amore e L’idea di te.

C’è, il testo del nuovo singolo di renato zero

Qui di seguito potete leggere il testo di C’è:

C’è un amore che libera il cuore, che scalda la pelle

E un amore fiorito in silenzio con semplicità

C’è un amore che asciuga le lacrime e sfida le stelle

Un oceano bellissimo e inquieto che fine non ha

E chissà

Dove andrà

C’è un amore segreto

Per ogni cuore del mondo

Un bellissimo squarcio di luce nell’oscurità

Un amore infinito

Misterioso e profondo

Una grazia che supera il tempo e le difficoltà

E tu chiamami sempre

Se hai bisogno di me

Correrò, correrò ad abbracciarti ogni volta che vuoi

Non dovrai dire niente

Io ti capirò

E se ti diranno che sono cambiato non crederci mai

C’è un bellissimo amore più forte dei giorni più freddi

Ed un altro essenziale e innocente che poi se ne va

C’è un amore che non segue regole o comandamenti

Obbediente soltanto al destino e alla sincerità

E anche tu

Lo vivrai

C’è un amore segreto

Per ogni cuore del mondo

Un bellissimo squarcio di luce nell’oscurità

Un amore infinito

E un mistero profondo

Una grazia che supera il tempo e le difficoltà

Sono quello di sempre

Stravagante se vuoi

Ma se si tratta di offrirti sorrisi io non manco mai

Urla forte il mio nome

Nel silenzio che c’è

Io ci sarò sempre

Dimmi che ci sei anche te

Quanto tutto l’amore del mondo ti sembrerà niente

Tu ricorda ogni volta quanto sei importante per me

Fino a ieri temevi che il buio durasse per sempre

Guarda adesso che il sole ritorna

Che luce che c’è

Che luce che c’è

E tu cercami sempre

Io ci sono davvero

Tornerò, tornerò ad abbracciarti ogni volta che vuoi

E non credere a niente

Che non sia amore vero

Tu ricordati sempre

Non mi perderai… mai