Regione Puglia: 1,5 milioni di euro per sostenere il settore musicale

In questi difficili mesi di emergenza legata al Covid-19, troppo spesso il ruolo delle istituzioni è stato fin troppo marginale per quanto riguarda il sostegno al settore della musica e dello spettacolo. La Regione Puglia in tutto questo fa eccezione, supportando il comparto con un investimento pari a 1,5 milioni di Euro.

Puglia Sounds Plus e Medimex D, la prima music conference internazionale digitale, sono i primi progetti messi in campo della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

L’investimento complessivo sarà di 1,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021.

Gli artisti pugliesi, uniti sotto il nome di Artists From Puglia, durante l’emergenza sanitaria già si sono messi in gioco proponendo una toccante rivisitazione del classico di Bob Dylan Blowin’ in the wind (ne abbiamo parlato Qui).

Gli artisti e gli operatori dello spettacolo pugliesi nelle scorse settimane avevano lanciato un appello che la Regione ha prontamente accolto (Ne abbiamo parlato Qui).

“Affrontiamo in maniera specifica l’emergenza del comparto musicale pugliese con una serie di iniziative che puntano a sostenere l’attività della filiera musicale pugliese. Con ‘Puglia Sounds Plus’ la Regione investe 1,5 milioni di euro sul rilancio dell’attività di musicisti e operatori con l’obiettivo di accompagnargli nella delicata fase di ripresa.”

La speranza è che altre Regioni italiane seguano le orme di Michele Emiliano e sostengano con i fatti il settore musicale.

