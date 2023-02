Red Bull 64 Bars il nuovo episodio con Rose Villain e MILES: il testo della canzone

Si apre ufficialmente una nuova stagione di Red Bull 64 Bars, il format musicale creato dal noto marchio di bevande energetiche che da diversi mesi a questa parte ospite nei suoi spazi brandizzati alcuni dei nomi più importanti della scena urban italiana. L’ultima ospite dello show in ordine di tempo è stata Rose Villain, accompagnata da MILES, presente alla prima puntata della “season 2”.

La traccia rilasciata nelle scorse ore e condivisa su Youtube esprime uno stile caleidoscopico, che riassume tutte le sfaccettature artistiche dell’autrice di Radio Gotham, suo primo disco uscito lo scorso 20 gennaio. Per l’occasione, l’artista ha scelto di accompagnare le sue barre taglienti con la produzione di MILES e il suo concentrato di energia. L’unione di cinque differenti beat in un’unica traccia mantiene sempre alta la soglia dell’attenzione dell’ascoltatore, stupito dai continui cambiamenti della scatenata base.

Red Bull 64 Bars, vi ricordiamo, è disponibile su Red Bull Droppa, il canale YouTube che propone solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull insieme ai protagonisti della scena Rap e Urban italiana.

TESTO REB BULL 64 BARS ROSE VILLAIN MILES

facciamogli vedere come si fa

Nel back della Rolls sembriamo rockstars

Io e le mie bad bitches arriviamo al club

il mio parfum è come il crack, ti manda in rehab

It’s pussy o’ clock, Iron Maiden, siamo troppo hard

un po’ Da Baby un po’ Emrata

Tu fai i selfie con il balaclava

Però il ferro è fake, l’auto noleggiata

Stai troppo su Fifa ti sgrida la tata

e non parli più, sei tutto duro ma non sotto ai boxer

non dormi e non fotti più, per tirarlo su ci vorrebbe harry potter

dai non te la prendere baby

tranquillo che arriva l’estate

Almeno non devi rappare

magari hai imparato a cantare

sto su uno yacht a mangiare cuore di rapper come Dahmer

hey vuole il feat

per fare un po’ di ka ching

Justin B

ogni pezzo che tocco è una hit

tu ogni pezzo che tocchi è una shit

Ancora sta cazzo di lean?!

(Ancora sta cazzo di lean)

No, non è la West Coast, per me hai sbagliato anche il dress code

Abbini gucci heron preston a quella faccia da fesso

io sono Money-cash Bellucci tu sei Vincent Cassetto

140 il mio I.Q. e non capirò mai il tuo successo

Lo so che è uno shock sentire una signorina che fa sta roba meglio di voi

L’ascolto di questo 64 bars è sconsigliato a tutti i rapper insicuri

Dai MILES

Lets fuck this shit up!!!

ali nel catrame

sono un angelo infame

ho i denti e il pane e non vuol dire che mi manchi la fame

ma tu no

fai le song

per tik tok

ma sei un flop

yeah

ti fanno clap io ho le mani in tasca

mi fai sboccare come l’ayahuasca

rose mcgregor, RapMA

Why so sad Kurt cobain?

è villain non villain

la più hot del game

se qualcosa non è chiaro fai replay

orecchie non sentono cuori non dolgono

Ma la tua tipa mi chiama nel sonno

Si lei dice “Rose” e passa la mano sul corpo

Si Ascolta il mio disco che è meglio di un porno

Uh mi stai cercando guarda sopra al Duomo

Vi sto giudicando sono tutta d’oro

Credits foto copertina: Ufficio stampa red Bull 64 Bars