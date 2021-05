“Red Bull 64 Bars the album” il rap riportato alla sua vera essenza. Ecco tutti i nomi coinvolti!

Red Bull 64 Bars the album…dopo la traccia in cui Gemitaiz ha letteralmente assaltato il microfono su una base prodotta da Carl Brave, un pezzo uscito lo scorso 6 maggio, ora RED BULL 64 BARS, THE ALBUM svela un’altra parte di sé, prima della release ufficiale prevista per il prossimo 28 maggio.

Quella in arrivo è un’altra collaborazione in cui Red Bull 64 Bars conferma di essere, per usare le parole di Marracash, “…il format che riporta il rap alla sua vera essenza“.

Stavolta la sfida delle sessantaquattro misure da affrontare al microfono senza soluzione di continuità, senza ritornelli a cui appoggiarsi e senza un attimo di respiro va a Geolier, astro nascente della scena rap napoletana e disco d’oro già al suo esordio nel 2019, con l’album Emanuele, oltre a vantare in pochissimo tempo una impressionante serie di collaborazioni di alto livello. Il lancio di questa seconda release è avvenuto il 20 maggio.

Chi accompagna Geolier? Il beatmaker coinvolto per l’occasione, Luchè, è sotto molti punti di vista una presenza speciale: un po’ perché un protagonista storico della scena partenopea (stessa origine geografica per i due, quindi), ma soprattutto perché si è abituati a vederlo in primo piano al microfono, non da beatmaker.

Luchè prima di tutto è in assoluto uno degli MC di più grande successo e credibilità nel panorama italiano: il suo è un profilo fortissimo fin dai tempi degli esordi nel progetto Co’ Sang alla fine degli anni ’90.

Oltre a Luchè saranno presenti nell’album i beat maker: Greg Willen, Low Kidd, Junior K, Pherro, Dat Boi Dee, Drast, Dade, Marz ma anche Carl Brave e Gemitaiz che si invertiranno i ruoli su due tracce. Al microfono oltre ai già citati Geolier, Marracash e Carl Brave ci saranno Rkomi, Ernia, Izi, Blanco, Beba, Sina e Pyrex.





Il format Red Bull 64 Bars è nato nel 2017 in Nuova Zelanda ed arrivato in Italia l’anno successivo diventando immediatamente un culto assoluto non solo fra il pubblico ma anche per gli artisti stessi, e celebra quest’anno un passo non scontato con l’uscita del suo primo album ufficiale, grazie alla collaborazione con la storica label Island Records.

Appuntamento quindi con l’album al 28 maggio 2021.