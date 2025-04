Record Store Day 2025: Mina, Fossati, Milva, Litfiba, 883… tutte le uscite italiane da non perdere

Record Store Day 2025 uscite. Torna anche quest’anno il Record Store Day, la giornata mondiale dedicata alla celebrazione dei negozi indipendenti di dischi. Andiamo a scoprire le principali uscite italiane, ma non solo, in arrivo per il Records Store Day Italia, versioni esclusive che non avranno ristampe.

Nata nel 2007 da un’idea di Chris Brown, l’iniziativa si tiene ogni terzo sabato di aprile e coinvolge centinaia di store e artisti in tutto il mondo con edizioni speciali, showcase, performance e vinili da collezione.

LE USCITE INTERNAZIONALI PIÙ ATTESE

Tra le pubblicazioni più attese a livello globale, spicca il 7’’ colorato Fortnight di Taylor Swift featuring Post Malone, che anticipa il nuovo album della popstar americana. Da segnalare anche Live At Glam Slam di Prince and The New Power Generation, Live in Montreux Festival di Ice-T, Moon Safari Live and Demos degli Air e The Low End Theory di A Tribe Called Quest in doppio vinile colorato.

E le uscite italiane del Record Store Day Italia 2025? Cliccate in basso per scoprirle.