E’ ormai chiaro che la musica rap stia letteralmente trainando il settore musicale nel nostro paese. Le ultime due classifiche di vendita Fimi degli album hanno visto la Top 5 monopolizzata da dischi di rapper (ne abbiamo parlato Qui e Qui) e la chart del primo semestre vede 3 artisti rap ai primi 4 posti. Secondo i dati forniti da Spotify, la crescita del rap e la sua consacrazione come genere mainstream in Italia è realtà.

Secondo dati Spotify, infatti, tra il 2017 e il 2020 il consumo di musica rap in streaming in Italia è cresciuto del 40%. Si tratta di un aumento di otto volte superiore rispetto a quello registrato a livello globale (+5%).

Nel 2017 la percentuale di tracce rap sul totale di quelle riprodotte in Italia era del 25,6%. La quota è cresciuta fino al 35,9% nei primi mesi del 2020. Se si considera lo stesso intervallo temporale, la crescita è stata molto più contenuta nel resto del mondo, dove si è passati dal 22,9% al 24,1%.

Questi numeri testimoniano quanto gli italiani si siano avvicinati al rap.

PAROLA A SPOTIFY

“Come già accaduto in altri paesi come la Francia o la Turchia, l’hip hop è diventato ‘il nuovo pop’. Negli ultimi anni il rap è stato il genere che è riuscito a coinvolgere maggiormente le nuove generazioni. Attraverso un vocabolario specifico e la capacità di parlare di attualità e di questioni sociali, il rap si è imposto come il genere con cui i giovani si identificano, perché è vicino alla loro realtà.”

Queste le parole di Melanie Parejo, Head of Music per il Sud Europa di Spotify.

La continua evoluzione del genere si è riflessa anche nella scelta di Spotify di realizzare un rebranding della più importante playlist di rap italiano. Rap Italia: Battle Royale, che conta oltre 571.000 follower, è stata recentemente rinominata Plus Ultra. Il nome è stato scelto per il fascino internazionale e la capacità di abbracciare sia la Old School che la New School, adattandosi a Rap, Trap e a tutti i sottogeneri dell’hip hop.

“Quando abbiamo scelto il nome ‘Rap Italia: Battle Royale’, nel 2016, Spotify Italia si stava inserendo nel panorama locale e abbiamo optato per un titolo semplice e auto esplicativo che ha funzionato bene. Con l’evoluzione degli ultimi anni avevamo bisogno di rinnovare l’identità della principale playlist nazionale in ambito rap, ed è così che è nato ‘Plus Ultra’, un titolo che porta il nostro brand a un livello superiore con un naming forte e diretto, che crediamo in linea con i valori del genere stesso.”

Aggiunge Melanie Parejo.

RAP IN ITALIA – LA TOP TEN 2017 – 2020

Ecco la top 10 delle tracce più riprodotte su Spotify nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020.