Random Rossetto testo in arrivo per il nuovo singolo del rapper rivelazione dell’estate appena conclusa. Domani, 27 settembre, arriverà infatti su tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming l’atteso singolo che segue il successo di Chiasso.

Il successo di Random è partito qualche mese fa dalla Top Viral di Spotify, classifica in cui si è fatto spazio settimana dopo settimana arrivando ad occupare la prima posizione per diverso tempo. In quel momento anche il nostro sito si è incuriosito e abbiamo cercato di conoscere meglio questo nuovo esponente della scena musicale italiana (qui il nostro articolo).

Dopo la conquista della Viral Chiasso, questo il titolo della hit, è stato inserito in tutte le principali playlist di Spotify e la canzone è diventata un successo da oltre 25 milioni di stream certificato con il disco di platino.

Ora per Random è arrivato il momento di lanciare un nuovo brano, Rossetto, che uscirà questa notte in tutti gli store e le piattaforme digitali e che sarà presentato dal vivo per la prima volta questa domenica alla Milan Games Week (vedi qui).

Sulle sue pagine social l’artista ha presentato così il brano…

“Avevo lasciato da poco la scuola e il lavoro che facevo mi portava via quel poco tempo che rimaneva per fare ciò che amavo.

L’unica persona in cui riponevo tutta la mia fiducia ha fatto si che smettessi di credere in ogni cosa che facevo.

Non sapevo ancora sarebbe stata la mia forza più grande”

RANDOM ROSSETTO TESTO

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la copertina del nuovo singolo e presentato chitarra e voce un anteprima del brano prodotto da Zenit. Ecco qui a seguire un’anteprima del testo.

E non importa dove andrai

e quale strada sceglierai

già eri solo tu con me

quando ero in mezzo ai guai

quando appena nato e bucano quei mai

In fiumi di lacrime siamo annegati

e ti capirò quando mi mentirai, ye ye

Le nuvole non stanno mai ferme

cambiano forma

Mi inviti a guardare il cielo

ma io guardo te sempre

dal primo giorno

dalla prima volta in cui hai sorriso

ho assaggiato il paradiso

la prima volta…