Random è tra i 5 nominati di MTV EMA 2020 per i “BEST ITALIAN ACT”

Random è tra i 5 nominati agli MTV EMA 2020 per la categoria Best Italian Act, che si terranno in mondovisione l’8 novembre.

Il giovane cantautore multi-platino ha ricevuto il maggior numero di voti dal pubblico sui canali di MTV Itaila ed ha superato Achille Lauro, Elodie, Ghali ed i Pinguini Tattici Nucleari conquistando la Wild Card che gli permette di essere tra i 5 nominati.

Random è così in nomination per la categoria Best Italian Act insieme a Diodato, Elettra Lamborghini, Irama e Levante.

RANDOM – RITORNERAI 2

Venerdì 9 ottobre Random pubblicherà il nuovo singolo Ritornerai 2, già disponibile in pre-save e pre order.

Random è sicuramente una delle giovani novità più interessanti del panorama musicale italiano.

Ha fatto registrare numeri da record: oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming, oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube ed un pubblico in continua crescita.

Con i singoli Chiasso, Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa e Rossetto in poco più di un anno Random ha ottenuto record e dischi di Platino.

Chiasso (My Own Family & Visory Records P 2020, Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL), ha fatto scoprire Random al grande pubblico.

Il brano è certificato doppio platino ed è arrivato a oltre 77 milioni di stream solo su Spotify.

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, presentato ad AMICI SPECIALI – con Tim insieme per l’Italia, ha conquistato le classifiche radiofoniche ed è stato certificato disco di platino.

Rossetto è stato certificato platino.

Montagne russe è l’EP (P 2020, Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL) uscito a giugno, contenente 4 brani inediti e featuring con Emis Killa, Ernia e Carl Brave.

Montagne russe è rimasta nella top 10 della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane e nella top15 per 15 settimane consecutive.