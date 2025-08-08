Rakele: il nuovo singolo “Kill Bill” è un inno alle fragilità

Kill Bill è il titolo del nuovo singolo di Rakele, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 30 luglio 2025. La canzone è scritta dalla cantautrice napoletana, insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.

Rakele (nome d’arte di Carla Parlato) torna con un pezzo che è un inno alle fragilità. Nel parlare di Kill Bill, l’artista afferma che “spesso la vera lotta è proprio con se tessi. Siamo capaci di diventare il nostro peggior nemico o al contrario, l’amico più fedele”.

Nella canzone, pubblicata dall’etichetta Troppo Records, la fragilità diventa un superpotere. Viene presentata come una qualità vincente. Ciò può succedere, se con coraggio e leggerezza la si prende in considerazione e le si dà la forza che merita.

Kill Bill conferma la collaborazione di Rakele con Bungaro. I due artisti hanno scritto (insieme a Max Calo) l’ultimo brano di Carla, Janis Joplin, pubblicato a marzo 2025. Rakele e Bungaro si conoscono dal 2013, quando Carla viene notata da Bungaro e Cesare Chiodo durante una masterclass di scrittura. Da quel momento, inizia una collaborazione sia come artista che come autrice.