Rakele: il nuovo singolo “Kill Bill” è un inno alle fragilità

Il brano è scritto dalla cantautrice napoletana insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.

Rakele torna con il brano "Kill Bill"
Kill Bill è il titolo del nuovo singolo di Rakele, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 30 luglio 2025. La canzone è scritta dalla cantautrice napoletana, insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.

Rakele (nome d’arte di Carla Parlato) torna con un pezzo che è un inno alle fragilità. Nel parlare di Kill Bill, l’artista afferma che “spesso la vera lotta è proprio con se tessi. Siamo capaci di diventare il nostro peggior nemico o al contrario, l’amico più fedele”.

Rakele pubblica il nuovo singolo "Kill Bill"

Nella canzone, pubblicata dall’etichetta Troppo Records, la fragilità diventa un superpotere. Viene presentata come una qualità vincente. Ciò può succedere, se con coraggio e leggerezza la si prende in considerazione e le si dà la forza che merita.

Kill Bill conferma la collaborazione di Rakele con Bungaro. I due artisti hanno scritto (insieme a Max Calo) l’ultimo brano di Carla, Janis Joplin, pubblicato a marzo 2025. Rakele e Bungaro si conoscono dal 2013, quando Carla viene notata da Bungaro e Cesare Chiodo durante una masterclass di scrittura. Da quel momento, inizia una collaborazione sia come artista che come autrice.

