Rakele: ecco “Janis Joplin” scritta insieme a Bungaro e Max Calo

Janis Joplin è il titolo della canzone che segna il ritorno della cantautrice napoletana Rakele (nome d’arte di Carla Parlato). Il brano, in radio e negli store digitali dal 3 marzo 2025, è scritto insieme a Bungaro e Max Calo.

Collaborare con Bungaro non è una novità per Rakele. I due si conoscono dal 2013, quando Carla viene notata da Bungaro e Cesare Chiodo durante una masterclass di scrittura. Da lì, nasce una collaborazione come artista e autrice. Rakele scrive per Fiorella Mannoia, Ron, Francesco Renga, Simona Molinari e lo stesso Bungaro. Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”; e lo stesso anno pubblica l’album d’esordio Il diavolo è gentile per Carosello Records. Nel 2018 con la canzone La forma del tuo abbraccio è tra gli 8 vincitori di Musicultura.

Nella sua musica, Rakele esprime una vena cantautorale personale usando un linguaggio originale e immediato. Il nuovo singolo Janis Joplin (etichetta: Troppo Records) presenta un’atmosfera intima e ipnotica. E’ una storia d’amore che racconta la mancanza. Al centro c’è la consapevolezza che la misura dell’amore è nella sua perdita. E’ bello aver paura di perdere qualcuno, nonostante le certezze. Amare è un atto di grande coraggio, perché è come una lama sottile che taglia. Il rischio di ferirsi è dietro l’angolo, ma è giusto lanciarsi. In fin dei conti, amare vuol dire vivere; e vivere – non sopravvivere – ne vale sempre la pena.

Janis Joplin è la canzone originale, scritta e interpretata da Rakele, per lo spettacolo teatrale Il cappotto di Janis. Questo spettacolo vede come protagonista l’attrice spagnola Rosio Munoz Morales. Le rappresentazioni de Il cappotto di Janis, iniziate a novembre 2024, proseguono per tutto il mese di marzo 2025 toccando le principali città italiane.