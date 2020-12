In attesa del nuovo album Bungaro ha lanciato l’EP “Appartenenza”

Appartenenza è il nuovo EP di Bungaro.

L’EP di inediti del cantautore e penna delicata della canzone italiana, è già disponibile su tutte le piattaforme streaming e download.

Appartenenza è pubblicato da Incipit Records e distribuito da Egea Music.

L’EP anticipa l’album di inediti in pubblicazione nel 2021 in tutti i negozi di dischi.

BUNGARO – APPARTENENZA

Contiene i brani:

Appartenenza

Anna siamo tutti quanti

Amalia

Il Cielo è di Tutti – feat. Fiorella Mannoia (singolo in rotazione su 49 emittenti e 5 network).

Per la produzione artistica Bungaro si è avvalso della collaborazione del pianista e compositore Antonio Fresa che ha scritto gli arrangiamenti, suonato il pianoforte e diretto l’Ensemble dei Professori del Teatro San Carlo.

Bungaro ci racconta il suo progetto traccia per traccia.

APPARTENENZA

“Sono sempre stato affascinato dalla parola APPARTENENZA.

Appartenere a qualcosa o a qualcuno, è un modo per ricordarci sempre chi siamo e da dove veniamo.

Le nostre radici non mentono mai, si allargano, si estendono e si proteggono.

Come questa canzone che non ha paura di mostrare la sua appartenenza al DNA dell’amore.

In un giorno di sole settembrino, ero in studio con Cesare Chiodo a scrivere canzoni e un testo scritto da Rakele dal titolo “APPARTENENZA” catturò la mia attenzione. Mi piacque così tanto che ne scrivemmo immediatamente la musica. Così è nata.”

AMALIA

“Con Amalia ho voluto omaggiare la voce intensa, unica e struggente di Amalia Rodrigues. Il fado è il canto del sentimento e della nostalgia. Questo meraviglioso mondo portoghese di passione e dolore l’ho amato fin da piccolo.

Con questa canzone ho portato Amalia nel mio sud, tra gli ulivi secolari e quella terra così rossa, magica e fertile della mia Puglia.

Ho voluto onorarla con il mio dialetto brindisino e ricordare a tutti che Amalia è stata e resterà una luce profonda dell’anima.”

ANNA SIAMO TUTTI QUANTI

“Almeno una volta nella vita ci siamo alzati tutti in piedi in prima fila davanti all’emozione, abbiamo tremato di notte in silenzio come alberi spogli e inventato cieli sui soffitti proiettando i ricordi.

ANNA SIAMO TUTTI QUANTI è un grido di coraggio e di speranza, il coraggio di resistere e sentirsi comunque vivi davanti alle difficoltà. È un inno alla vita e a tutte le fragilità del cuore. Perché c’è sempre qualcuno che ti vuole bene davvero perchè siamo vita degli altri, siamo vita di ognuno.”

IL CIELO È DI TUTTI è l’omaggio in musica scritto da Bungaro ed interpretato insieme a Fiorella Mannoia.

Il Cielo È Di Tutti è una poesia di Gianni Rodari tratta da Filastrocche in cielo e in terra (Torino, Einaudi 1960).

Il brano è in promozione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitale dal 23 ottobre 2020, giorno del centenario dalla nascita del grande Gianni Rodari.