Raim: un invito ad accettare le sfide della vita nel singolo “Non mi basta”

Sono passati poco più di sei mesi, quando il pubblico televisivo di Raiuno conobbe il giovane e talentuoso Raim, in lizza per partecipare al Festival di Sanremo con il brano Labirinto (ne abbiamo parlato Qui). L’artista fu scelto tra i 20, ma non riuscì a qualificarsi per la finale di dicembre del Casino della Città dei Fiori. E’ ora uscito il nuovo singolo Non Mi Basta.

Non Mi Basta (etichetta G Records) è il secondo dei 5 singoli che usciranno entro la fine dell’anno e che anticipano l’atteso album che vedrà la luce nel 2021.

Nei giorni scorsi Raim ha pubblicato un post sui social, aderendo alla campagna #iolavoroconlamusica, in cui è evidente la sua smisurata passione.

“La MUSICA è cultura, la cultura crea lavoro, il lavoro sfama milioni di famiglie, formate da individui che oggi, ancora, risultano “invisibili” agli occhi di un governo che ‘valuterà’ una proposta di legge a tutela di tutti i diritti dei lavoratori dello spettacolo.. non rimaniamo in silenzio, facciamo sentire la nostra voce!”

RAIM NON MI BASTA

Non mi basta porta la firma di Salvatore Riso ed è stata prodotta da Ciro Scognamiglio presso il Museek Studio. E’ il grido potente ed emozionante lanciato da chi non vuole arrendersi alle avversità della vita.

“È una canzone che ti spinge ad alzarti e a rimetterti in moto ad uscire dalla “zona di comfort” per accettare le sfide della vita con la determinazione di chi vuole vincerle.”

Il brano si caratterizza per un sound internazionale, in cui convivono alla perfezione soul, elettronica e dance.

Il brano è accompagnato da un videoclip creato dallo stesso cantautore con CottonBro, Edgar Fernández e Francisco Fonseca. Il protagonista è un doppio Raim. Da un lato intrappolato nella sua stanza e contemporaneamente alla ricerca del sole, simbolo di energia vitale e fonte luminosa in grado di dissolvere tutte le ombre.