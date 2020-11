Raffaele Renda Sole alle finestre testo. Durante la nuova puntata di Amici 20, alcuni artisti hanno avuto l’opportunità di presentare il proprio inedito a RDS e Radio Italia.

Raffaele Renda (qui la scheda) ha deciso di presentare, insieme al proprio giudice Arisa, Sole alle finestre. Daniela Cappelletti di Radio Italia crede che il brano sia in linea con il palinsesto della radio. Per Massimiliano Montefusco di RDS la difficoltà sta nella scelta dei brani su 50/60 brani settimanali e quindi per ora è un no.

RAFFAELE RENDA – SOLE ALLE FINESTRE TESTO

Sono cresciuto con l’America nei dischi

e qualche pezzo di Battisti che ancora mi serve

a far star buone le paure

quando diventano grandi

e nessuno sa come fermarle

A volte non riesco a stare solo

e i pensieri si rincorrono nel vuoto

ora li tengo in disparte

in una scatola a parte

come vecchi vestiti che non voglio più addosso

Ma c’è il sole alle finestre

mi ripetevi devi diventare grande

ogni dubbio ed ogni forse

mi hanno insegnato solo ad essere più forte

è un nuovo giorno

non mi fa male la consapevolezza di poter cadere

Ma c’è il sole alle finestre

ora sei qui con me non sento più niente

non c’è una strada tuta dritta

senza un po’ di nebbia fitta

e non è semplice

quando tutto mi sembra perso

ma io parlo e poi son di sasso se sei qui

Ma c’è il sole alle finestre

mi ripetevi devi diventare grande

ogni dubbio ed ogni forse

Mi hanno insegnato solo ad essere più forte

La consapevolezza di poter cadere

Ma c’è il sole alle finestre

ora sei qui con me non sento più niente

RAFFAELE RENDA – SOLE ALLE FINESTRE VIDEO