Raf e Umberto Tozzi chiudono il tour all’Arena di Verona

Il tour di Raf e Umberto Tozzi è arrivato al gran finale. La serata di chiusura si terrà il 25 settembre all’Arena di Verona; e sarà l’ultima occasione per vedere i due artisti in concerto insieme.

Il tour si conclude proprio là dove tutto è cominciato due anni fa. Era il 2017 quando all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati in occasione del concerto-evento di Tozzi, 40 anni che ti amo. Dopo essersi esibiti insieme in quell’occasione, i due cantanti hanno deciso di tornare a collaborare, di incidere qualcosa e di condividere anche lo stesso palco.

Adesso, a distanza di due anni, Raf e Tozzi tornano all’Arena di Verona per salutare il pubblico. Il concerto del 25 settembre sarà una serata per festeggiare la chiusura del tour a due.

La data in realtà non sarà l’ultima in calendario in quanto, il 26 settembre, verrà recuperata la data di Correggio del 22 settembre slittata per maltempo.

Durante il live, i due cantanti riproporranno le canzoni dei loro repertori, con oltre 30 pezzi in scaletta. Non mancheranno brani indimenticabili e grandi successi: da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo. Ed ancora, Ti pretendo, Gli altri siamo noi, Il battito animale, Immensamente e Gente di mare. Fino ad arrivare al loro ultimo brano a due, Come una danza.

Sul palco, Raf e Umberto Tozzi saranno accompagnati da una band di 10 elementi. Insieme a loro ci saranno i musicisti: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba).

L’evento all’Arena di Verona è prodotto da Friends & Partners, in collaborazione con Colorsound. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nelle prevendite abituali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare anche il sito di Friends & Partners.

