Radio Bruno Estate 2020 riparte da Irama, Emma Muscat, Astol, Aiello e...

Tra le radio che porteranno la musica in giro per l’Italia ques’estate ( oltre a Radio Norba e Rtl 102.5), c’è anche Radio Bruno che è ormai pronta a parte con il tradizionale appuntamento di Radio Bruno Estate 2020.

La manifestazione inizierà con un doppio appuntamento da Modena, per la precisione in piazza Roma, e l’incasso delle serate sarà devoluto ai lavoratori dello spettacolo.

Lo show andrà in onda, oltre che su Radio Bruno, in tv sui canali 256, 683 e 71.

La capienza della piazza sarà molto ridotta, compatibilmente con le misure di sicurezza previste dalla legge: circa un migliaio i posti disponibili per ciascuna serata, tutti a sedere, acquistabili online.

Il costo del biglietto è di 10 euro più i diritti di prevendita.

Sarà possibile acquistare 2 o 4 biglietti, non potranno essere venduti biglietti in numero dispari (1 o 3) per ragioni di sicurezza legate al Covid-19.

