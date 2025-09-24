24 Settembre 2025
24 Settembre 2025

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025

Domenica 28 settembre Piazza del Popolo diventa un grande palco gratuito con grandi artisti

Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025
Radio Studio Delta torna ad animare Piazza del Popolo a Cesena con un grande evento live gratuito che porterà sul palco tanti artisti domenica 28 settembre a partire dalle 20:30, con ingresso libero per tutti.

Per un’intera giornata il cuore della città si trasformerà in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Dalla mattina il centro storico ospiterà iniziative culturali, mostre e proposte enogastronomiche, fino ad arrivare alla sera, quando la musica prenderà il sopravvento.

A scaldare il pubblico ci penseranno i dj di Radio Studio Delta, storica emittente della Romagna, che introdurranno lo show con animazione e gadget. Dalle 20:30 sarà invece il momento dei live: una line up ricca di big e giovani artisti che promette di trasformare Piazza del Popolo in una vera e propria festa collettiva.

Gli artisti sul palco

A Cesena arriveranno icone e nuove voci della musica italiana e non solo. Tra i protagonisti scelti dal direttore artistico dell’evento, Manuel Magni:

  • The Kolors
  • Michele Bravi
  • Mar Lucas
  • Tancredi
  • Trigno
  • Crytical
  • Mida
  • Simone Bernini
  • Emanuele Aloia
  • Niveo
  • Nashley
  • Betta Lemme
  • Federica Abbate

Non mancheranno le sorprese: Ivana Spagna proporrà insieme a dj Nuzzle una speciale rilettura di un suo classico nella versione T’amo, t’amo, t’amo, mentre i duetti e le collaborazioni tra gli ospiti promettono momenti unici.

Un evento per la città

Il concerto è organizzato dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dal Comune di Cesena in collaborazione con Radio Studio Delta e con il supporto di numerosi sponsor locali. Il palco sarà allestito già dal pomeriggio di sabato 27 settembre, con accessi regolati e aree parcheggio dedicate per agevolare l’arrivo del pubblico.

Radio Studio Delta: la storia

Fondata nel 1981, Radio Studio Delta è oggi la radio più ascoltata in Romagna e uno dei riferimenti del panorama radiofonico italiano. Da oltre 40 anni porta in FM e in streaming un mix di successi di sempre e novità, con programmi storici come *Starlight News*, *FreeTime* e *info@rsd*. L’emittente segue in diretta i grandi eventi nazionali, tra cui il Festival di Sanremo, ed è radio ufficiale del Cesena Calcio.

La serata del 28 settembre rappresenta dunque non solo un concerto, ma un momento di comunità e di celebrazione collettiva, con la musica al centro.

