Nuzzle: ecco il remix “T’amo T’amo T’amo” ricantato da Ivana Spagna

T’amo T’amo T’amo è il titolo di una cover di un brano anni ’80 di Ivana Spagna. Nuzzle, giovane dj e producer pugliese, aveva realizzato il remix di quella cover. Adesso, il remix esce con la voce della cantante veronese.

Nuzzle ha firmato diversi remix, tra cui la rilettura switch techno di King of the bongo di Manu Chao. Questa versione è rimbalzata sui social network; e in poco tempo ha raggiunto 18 milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche T’amo T’amo T’amo, nato come remix di una cover, è diventato virale sui social, ottenendo 6 milioni di views su YouTube e ispirando più di 35.000 clip su TikTok.

Dopo aver scoperto che il brano originale era una hit anni ’80 di Ivana Spagna, Nuzzle le ha chiesto di ricantarla e lei ha accettato. Il remix in questa nuova versione esce su Spotify il 25 ottobre 2024.

Il brano originale è uno dei successi dance della cantante veronese. Era il 1986 quando è stato pubblicato; ed è diventato un tormentone, facendo ballare e cantare milioni di persone in Italia e all’estero. Singolo di debutto dell’artista veronese con il nome di Spagna, è stato inizialmente commercializzato solo in Francia, ma poi ha raggiunto i primi posti in diverse classifiche europee. Avete capito di quale pezzo si tratta? La canzone è Easy Lady.

Adesso, questo successo anni ’80 riprende vita in una forma inedita e alternativa. La collaborazione tra Ivana Spagna e Nuzzle unisce la voce della cantante veronese con il sound affine ad una nuova generazione di ascoltatori. T’amo T’amo T’amo è una trasformazione del pezzo originale, ma al tempo stesso consacra la sua immortalità. Non si tratta di un’operazione effetto nostalgia, ma è la dimostrazione che una grande hit è sempre attuale potendo rinascere di epoca in epoca.

T’amo T’amo T’amo presentato da Nuzzle e Ivana Spagna

Nuzzle racconta così la nascita della collaborazione: “Stavo scrollando su TikTok quando mi sono imbattuto nel ritornello di “T’amo, T’amo, T’amo”; ho pensato “spacca!” e ne ho fatto un remix che ho pubblicato sui miei canali social. È diventato subito virale, ottenendo milioni di visualizzazioni. Ero stupito del successo e l’ho mandato a mia madre dicendole: ‘Mamma, senti che hit!’ e lei prontamente: ‘Sì, bellissima, ma questa è Easy Lady di Spagna’. Cavolo è vero, ho pensato! E allora visto il riscontro che il brano stava ottenendo sui social, senza pensarci l’ho inviato a Ivana. Che mi ha risposto e mi ha fatto i complimenti!!! Sull’onda dell’entusiasmo del riscontro ottenuto ho preso coraggio e le ho chiesto se sarebbe stata disposta a ricantare una nuova versione. Lei ha accettato, e così sono andato in studio da lei e suo fratello Theo, ed è nata questa collaborazione“.

Ecco le parole di Ivana Spagna: “Fino a pochi giorni fa non avrei neanche lontanamente pensato che un giorno avrei ricantato Easy Lady in una lingua diversa dall’inglese! Quando Nuzzle mi ha mandato il remix di T’amo, t’amo, T’amo chiedendomi di ricantarla, ho detto subito …si ! Il remix è fortissimo e, in più, mi piace cantare in napoletano perché ha una sonorità che adoro ! Quello che mi ha stupito tantissimo è la bravura di Nuzzle in studio. Sa quello che vuole, ha le idee chiare e questo, per un produttore, è importantissimo!!E’ stata proprio una bella esperienza!!! ps: Un bacio grande alla mamma di Nuzzle!!!“.