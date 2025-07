Radio Stop Festival 2025 accende Cecina con Fragola, Niveo, Verdiana e altri nomi del pop

11 luglio 2025 – Il Radio Stop Festival torna questa sera a Cecina (Livorno) con l’anteprima dell’evento musicale più atteso dell’estate. In scena da Piazza Guerrazzi, lo show apre ufficialmente il tour estivo dell’emittente toscana, da oltre 25 anni punto di riferimento per la musica pop italiana.

In scaletta i primi artisti annunciati: Lorenzo Fragola, Luk3, I Desideri, Verdiana, Niveo, Senza Cri e Malvax.

Una storia lunga 25 anni, tra scouting e hit radiofoniche

Radio Stop Festival nasce in Toscana e si consolida negli anni come vetrina privilegiata per la musica italiana, ospitando sul proprio palco giovani promesse e grandi nomi.

Negli anni sono passati da qui artisti come The Kolors, Mahmood, Elodie, Mr.Rain, Michele Bravi, Marco Masini, Alexia, Spagna, Paola e Chiara, Fred De Palma.

«Estate 2025: tornano i Radio Stop festival. Lo storico Tour Radio Toscano con 25 anni di storia. Due tappe e la novità dell’anteprima durante la notte bianca di Cecina. Sarà bello tornare a Cecina dove tutto è cominciato molti anni fa, come sarà bello tornare nella piazza più bella dell’Isola d’Elba, quella di Porto Azzurro incastonata in una bellissima cornice – afferma Roberto Giannoni –. Come al solito, grazie alle case discografiche che hanno reso possibile anche quest’anno i nostri eventi. Abbiamo la consapevolezza di non essere un network ma ci riempie di orgoglio sapere che, sui nostri palchi, negli anni, hanno debuttato e sono cresciuti ragazzi che adesso sono divenuti artisti da stadio. Spero solo che loro abbiano dei bei ricordi dei nostri festival, perché chi è passato da noi si è sempre sentito a casa.»