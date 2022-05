Radio Deejay torna agli eventi live con Party Like a Deejay – Park Edition

Radio Deejay ha annunciato il ritorno agli eventi live con Party Like a Deejay. Si tratta di una festa di due giorni il 25 e 26 giugno 2022 al Parco Sempione di Milano. Il programma prevede musica, intrattenimento e sport con tutti gli artisti della radio.

“Non ci sarà solo un grande concerto, ma sarà una festa lunga due giorni che farà vivere tutto il Parco Sempione e le strutture che ne fanno parte. Un happening pieno di contenuti e attività aperte a tutti per 48 ore: musica dal vivo, dj set, incontri, attività sportive di ogni genere, la Run nel parco, un set d’autore per i ricordi fotografici e molto altro. E al 90% sarà tutto gratuito e aperto a tutti, nel rispetto del Parco meraviglioso che ci accoglie“. Così, Linus ha presentato Party Like a Deejay – Park Edition.

Radio Deejay esce dalla storica sede di via Massena, raggiunge il vicino Parco Sempione e lo anima in ogni sua parte: dall’Arco della Pace al Castello Sforzesco, dal Teatro Burri fino all’Arena Civica. Dopo tre anni, l’emittente torna ad abbracciare i suoi ascoltatori e la città di Milano. La festa del 25 e 26 giugno è un flusso continuo di iniziative, concerti, attività sportive, laboratori, parole, fotografie, incontri con amici e artisti.

Il palinsesto prevede un grande spettacolo di musica live all’Arena Civica con 13 artisti sul palco accolti dagli speaker della radio. Tanta musica live sarà protagonista anche sul palco del Teatro Burri. E poi, 5 appuntamenti speciali con i maestri del palinsesto di Deejay negli Speakers’ Corner; una After Run nel Parco in puro stile Deejay; diversi laboratori a tema green; un djset al tramonto sul palco del Teatro Burri a chiusura della due giorni.

Party Like a Deejay – Park Edition gode del Patrocinio del Comune di Milano e della collaborazione con Castello Sforzesco e con la Soprintendenza ai Beni Culturali. Tutti gli allestimenti e le attività all’interno del Parco saranno realizzati nel totale rispetto del verde pubblico.

ecco il programma della festa di radio deejay

MUSICA!

Il 25 giugno dalle ore 21.00 all’Arena Civica si tiene il grande spettacolo di musica live, con: COEZ, ELISA, ELODIE, FABRI FIBRA, GHALI, GUE’, IRAMA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MADAME, MARCO MENGONI, MARRACASH, SANGIOVANNI. Per finire, il DEEJAY TIME con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Oltre 10.000 i biglietti venduti in meno di 4 settimane, prima ancora di conoscere quali grandi artisti avrebbero calcato il palco. Ancora pochi i biglietti per arrivare al sold out, disponibili su Ticketone.it

Due giorni di musica, con accesso gratuito, anche sul palco del Teatro Burri. Protagonisti: AKA 7EVEN, DEDDY, DITONELLAPIAGA, MATTEO ROMANO, MARGHERITA VICARIO, MAURIZIO CARUCCI, MECNA, MICHELE BRAVI, MR RAIN, NAPOLEONE, RHOVE, TANANAI, TANCREDI, e tanti altri. Nei pomeriggi di sabato e di domenica si alterneranno momenti musicali dedicati al mondo di alcuni personaggi e programmi di Radio Deejay: Say Waaad?!?! presenterà gli artisti più viral del momento, come Tananai, Rhove, Mecna, Mr Rain. Nikki e Federico Russo si esibiranno insieme ad alcuni artisti come Margherita Vicario, Ditonellapiaga, Maurizio Carucci, Napoleone e altri ancora da svelare. Rudy Zerbi porterà il mondo pop di successo di Michele Bravi, Tancredi, AKA 7even, Deddy.

Domenica 26 dalle 18 alle 20 il djset al tramonto di COSMO e MACE, come chiusura speciale della due giorni di musica.

SPORT!

PADEL: due campi all’Arco della Pace aperti dalle 10 alle 20 di sabato e domenica, prenotabili a partire dal 6 giugno, per giocare con gli amici o riservare un posto per palleggiare con uno o più artisti di Radio Deejay.

WELLNESS: in un tranquillo prato tra la Triennale e Piazza del Cannone, dalle 10 alle 20 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica, trainer professionisti terranno lezioni di Yoga, Pilates e Animal Flow. Le lezioni saranno prenotabili a partire dal 6 giugno e avranno una durata di 45 minuti per un numero massimo di 50 persone.

ACTION SPORT: in collaborazione con lo staff di XMasters, il pubblico potrà cimentarsi con la Pumptrack, circuito di salite e discese da percorrere con BMX, skateboard e roller; con il Balance Boarding, una tavola e un rullo per mettere alla prova l’equilibrio; con la Slackline, una passeggiata sospesa su una fettuccia elastica legata a due supporti. Per queste attività non è necessaria la prenotazione online.

BASKET: sfide 3 contro 3 e tiri liberi, con la colonna sonora d’eccellenza del vicino Teatro Burri. Dalle 10 alle 20 di sabato e domenica incursioni a sorpresa di Gianluca Gazzoli e del Trio Medusa, speaker di Radio Deejay. Non è necessaria prenotazione online.

DEEJAY AFTER RUN: 5 o 10 km all’interno del Parco, per iniziare la domenica in pieno stile Deejay. Si partirà alle 9:00 da Piazza del Cannone. Per assicurarsi il pettorale di gara e la T-shirt ufficiale le iscrizioni sono aperte fino al 22 giugno, al costo di 15,00 euro.

Per le attività su prenotazione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.partylikeadeejay.it

INTRATTENIMENTO!

SPEAKERS’ CORNER: sabato 25 giugno nello splendido Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dalle 11:00 alle 18:00 cinque momenti e quattro chiacchiere con alcuni conduttori della radio: Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa con Giorgio, Gabriele e Furio, la squadra di Pinocchio con La Pina, La Vale e Diego Passoni, infine Fabio Volo. Tutti già sold out!

GREEN LAB: sabato e domenica nel prato adiacente all’area bambini del Parco, dalle 10:00 alle 18:00, tre laboratori a tema Green organizzati dall’Associazione Demetra, che quotidianamente dedica il proprio operato alla cura e alla cultura dell’ambiente. I laboratori hanno una durata di 45 minuti e una capienza di 15 bambini a laboratorio, a partire dai 5 anni in su. Sono prenotabili a partire dal 6 giugno.

RICORDI STAMPATI: sabato e domenica il grande fotografo Settimio Benedusi, nella magica atmosfera di un colorato Chapiteau, scatterà ritratti in bianco e nero agli ascoltatori che si prenoteranno, rendendo indimenticabile la loro partecipazione a Party Like a Deejay. I posti sono limitati, l’apertura delle prenotazioni online sarà il 6 giugno.

Per le attività su prenotazione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.partylikeadeejay.it.

DEEJAY OFFICIAL STORE

In tre punti all’interno del Parco Sempione saranno presenti gli stand del Deejay Official Store in cui sarà possibile acquistare i gadget ufficiali della festa e dei 40 anni della radio.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.partylikeadeejay.it