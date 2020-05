Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 22 maggio

Radio date 22 maggio 2020.

Si avvicina sempre più l’estate e, grazie a questa ritrovata piccola libertà, la voglia di musica e caldo si fa ancora più sentire. Il nuovo tormentone estivo sarà nel radio date del 22 maggio?

Dopo essere stato tra i protagonisti dell’estate 2019, Irama ci riprova con Mediterranea, il nuovo singolo già disponibile in digital download dal 19 maggio. Arriverà in radio il 22 maggio.

Esce venerdì Bella Così (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Chadia Rodriguez feat. di Federica Carta e prodotto da Big Fish.

Il brano è il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming in cui Chadia ha coinvolto donne diverse tra di loro che rappresentano la femminilità a 360 gradi.

Nel radio date del 22 maggio arriva anche Daniele Silvestri feat. Rancore. Il nuovo singolo è Il mio nemico invisibile (Sony/Columbia), in cui uno dei brani di Silvestri si fondono con le rime di Non esistono e Invisibili di Rancore.

RADIO DATE 22 MAGGIO 2020

Diodato lancia il nuovo singolo inedito Un’Altra Estate, scritta durante questo lungo periodo di quarantena in cui il cantautore ha sentito la necessità di creare musica nuova, di dare senso e valore al tempo, alle emozioni che vive, di mettere nero su bianco le sue sensazioni e riflessioni e scrive un inedito che racconta una normalità sospesa e una quotidianità cambiata, con lo sguardo di chi si affaccia al mondo dalla finestra di casa, scrutando ciò che accade fuori da un punto di vista nuovo, quello di chi osserva da dentro.

Questa settimana torna anche Francesco Renga che lancia, in radio e digitale, il nuovo singolo Insieme: Grandi Amori.

Mondo Mancio presenta Adderall, il nuovo singolo che sarà rilasciato insieme alla b-side Idolo.

“Questa quarantena mi ha costretto a guardare lati di me che non avevo mai preso in considerazione prima. Ho messo in discussione tutte le mie dipendenze, a cominciare da quelle personali. Scrivere per guarire è sempre stata la mia terapia.”

Pierdavide Carone devolverà parte dei proventi del nuovo singolo ad Humanitas e Fondazione Humanitas per la Ricerca nella diagnosi, cura e ricerca contro il Covid-19.

Il nuovo brano si chiama Forza e Coraggio (Artist First) e sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica dal 22 maggio.

